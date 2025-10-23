Άλιμος: 15χρονο παιδί υπέστη ανακοπή καρδιάς σε γυμναστήριο - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

Συναγερμός σήμανε σε γυμναστήριο στον Άλιμο το πρωί της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου 2025, όταν ένα 15χρονο παιδί που βρισκόταν εκεί, έπαθε ανακοπή καρδιάς.

Άμεσα κλήθηκε στο σημείο το ΕΚΑΒ και ο 15χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κρίθηκε ωστόσο αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση του 15χρονου χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη.