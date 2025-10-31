Ελλάδα Άλιμος Ανήλικοι Παιδιά Καρδιά Καρδιοπάθεια ΜΕΘ Νοσοκομείο Παίδων Γυμναστική

Άλιμος: Εκτός ΜΕΘ ο 15χρονος που έπαθε ανακοπή στο γυμναστήριο - Η σωτήρια παρέμβαση τα πρώτα λεπτά

Κρίσιμη αποδείχθηκε η κινητοποίηση του γυμναστηρίου, αμέσως μετά την κατάρρευση του νεαρού.

Φωτό: IMAGO / Zoonar
Καλά νέα για τον 15χρονο που κατέρρευσε σε γυμναστήριο στον Άλιμο καθώς υπέστη ανακοπή καρδιάς, το πρωί της Πέμπτης (23/10).

Ο νεαρός βγήκε νικητής από τη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, καθώς επί μέρες βρισκόταν διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ALPHA, ο 15χρονος είναι πλέον εκτός Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, αποσωληνώθηκε και νοσηλεύεται στο καρδιολογικό τμήμα του νοσοκομείου, έχοντας επαφή με το περιβάλλον.

Αναμένονται τα αποτελέσματα από τις τοξικολογικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο 15χρονος, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κάποια ουσία στον οργανισμό του που οδήγησε στο συγκεκριμένο συμβάν. Παράλληλα, αναμένονται αποτελέσματα από άλλες εξετάσεις.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι σε κάποιες ημέρες ο νεαρός θα μπορέσει να επιστρέψει στην κανονική του ζωή.

Η σωτήρια παρέμβαση γιατρού στο γυμναστήριο

Σημαντικό ρόλο στο να διασωθεί ο 15χρονος έπαιξε η άμεση κινητοποίηση που υπήρξε στο γυμναστήριο, όταν ο νεαρός κατέρρευσε την ώρα της προπόνησης.

Αθλούμενη στο χώρο που ήταν γιατρός, ανταποκρίθηκε άμεσα στην έκκληση του γυμναστηρίου και έσπευσε στο σημείο που βρισκόταν το παιδί. Η γυναίκα του έκανε ΚΑΡΠΑ ώστε να τον επαναφέρει. Στη συνέχεια, τον 15χρονο παρέλαβε ασθενοφόρο για να τον διακομίσει αρχικά στο Ασκληπιείο Βούλας και ακολούθως στο Παίδων.

Ο νεαρός διασωληνώθηκε και παρέμεινε για μέρες στη ΜΕΘ όντας σε πολύ κρίσιμη κατάσταση μέχρι τη βελτίωση της κλινικής του εικόνας.

