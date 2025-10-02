Θεσσαλονίκη: Χιλιάδες μαθητές θα προσπαθήσουν να κάνουν νέο ρεκόρ ΚΑΡΠΑ

Δεκάδες χιλιάδες μαθητές από όλη τη χώρα θα επιχειρήσουν να καταρρίψουν το περσινό πανελλήνιο ρεκόρ ΚΑΡΠΑ, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Επανεκκίνησης Καρδιάς 2025, σε μια δράση που συντονίζει η ανθρωπιστική οργάνωση Kids Save Lives - Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου (10:00 - 11:00) στο Συνεδριακό Κέντρο Ιω. Βελλίδης της ΔΕΘ, με φυσική παρουσία περίπου 1000 μαθητών της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ ταυτόχρονα δεκάδες χιλιάδες άλλοι μαθητές θα συμμετάσχουν διαδικτυακά.

Στόχος είναι η μαζική εκπαίδευση στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση και η ενίσχυση του μηνύματος ότι «όλοι μπορούν να σώσουν μια ζωή, ακόμη και τα παιδιά».

