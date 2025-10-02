Ελλάδα Θεσσαλονίκη Local News

Θεσσαλονίκη: Ηλικιωμένοι έκαναν ομαδικά γυμναστική στο δημαρχείο (ΦΩΤΟ)

Εκδήλωση στο φουαγιέ του δημαρχείου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων – Το μήνυμα του Αγγελούδη.

Επίδειξη γυμναστικής στην οποία συμμετείχαν δεκάδες ηλικιωμένοι διοργάνωσαν σήμερα ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Αντιδημαρχία Δημοτικών Κοινοτήτων & Γειτονιών και Μέριμνας για την Τρίτη Ηλικία, με τα μέλη των Ομάδων Γυμναστικής του Κ.Α.Π.Η. Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση έγινε στο φουαγιέ του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων.

