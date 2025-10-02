Θεσσαλονίκη: 43χρονος βιντεοσκοπούσε τις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» - Συνελήφθη από τις Αρχές
Στο κινητό τηλέφωνο του 43χρονου βρέθηκαν τρία παράνομα βίντεο κι άλλα πέντε, τα οποία είχε διαγράψει.
Ένας 43χρονος Γερμανός συνελήφθη, με την κατηγορία ότι βιντεοσκοπούσε παράνομα άτομα στις τουαλέτες του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης. Προηγήθηκε καταγγελία άντρα, ο οποίος τον αντιλήφθηκε να βιντεοσκοπεί τον γιο του.
Ο 43χρονος οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης άλλου, σε βαθμό κακουργήματος.
Ο συλληφθείς παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή.