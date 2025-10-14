Στη φυλακή ο 91χρονος παππούς για όσα έκανε στο 12χρονο εγγόνι του

Η επιστροφή για το σπίτι θα …καθυστερήσει σημαντικά για έναν 91χρονο κρητικό, ο οποίος κάθισε στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Ηρακλείου κατηγορούμενος για ασελγείς πράξεις σε βάρος του εγγονιού του, όταν το παιδί ήταν περίπου 12 ετών. «Αυτά είναι παραμύθια. Για την κληρονομιά με κατηγορούν…» φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο κοτσονάτος ηλικιωμένος, όμως η έδρα ήταν «κόλαφος» για τον κατηγορούμενο που τον έστειλε φυλακή με ποινή κάθειρξης 10 ετών



