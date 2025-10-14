Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 47 μοτοσικλετιστής στην Παλαιόχωρα Χανίων

Ήταν λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου, όταν ένας 47χρονος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο πρανές δρόμου στην Παλαιόχωρα Χανίων και δίπλα του βρέθηκε η μοτοσικλέτα του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές με κλιμάκιο της πυροσβεστικής να σπεύδει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του.



Στη συνέχεια, διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δυτυχώς ο άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.



Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η Τροχαία η οποία ερευνά την υπόθεση ενώ το επικρατέστερο σενάριο είναι το τροχαίο δυστύχημα.