Τρίκαλα: Σκοτώθηκε 18χρονος σε τροχαίο - Έπεσε με αυτοκίνητο σε χαντάκι

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος άφησε την τελευταίο του πνοή στην άσφαλτο, σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες του trikalaola, στις 21:30 της Κυριακής (12/10), ένα επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο Ριζώματος – Ράξας, με οδηγό ένα 18χρονο παιδί, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε παρακείμενο χαντάκι, κοντά στο ελαιοτριβείο.



Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ όπου απεγκλώβισαν τον 18χρονο, αλλά δυστυχώς το παιδί εξέπνευσε, καθώς έφερε πολύ βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και άλλες κακώσεις και το αυτοκίνητο ήταν διαλυμένο.

Μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι καθώς απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Σκηνές αρχαίας τραγωδίας διαδραματίστηκαν από την οικογένεια και τα συγγενικά πρόσωπα του 18χρονου, ο οποίος καταγόταν από κοντινό χωριό της περιοχής.