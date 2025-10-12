Ελλάδα Τροχαίο Εύβοια Local News

Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες στην Εύβοια – Αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι

Στο σημείο του ατυχήματος, στον Άγιο Χριστόφορο Πηλίου, έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Το ανατραπέν αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου Πηλίου, κοντά στο Μαντούδι/Φωτ. EVIMA.GR
Το ανατραπέν αυτοκίνητο στην περιοχή του Αγίου Χριστοφόρου Πηλίου, κοντά στο Μαντούδι/Φωτ. EVIMA.GR
Παναγιώτης Σπανός avatar
Παναγιώτης Σπανός

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στην ΕΕύβοια ύβοια, με τρεις επιβάτες αυτοκινήτου να τραυματίζονται.

Το τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr,συνέβη στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου Πηλίου, στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

EVIMA.GR
EVIMA.GR

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

EVIMA.GR 
EVIMA.GR 

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική ανέφεραν χαρακτηριστικά πως, «ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά», ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Τροχαίο Εύβοια Local News

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader