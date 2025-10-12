Σοβαρό τροχαίο με τρεις τραυματίες στην Εύβοια – Αυτοκίνητο κατέληξε σε χωράφι

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στην ΕΕύβοια ύβοια, με τρεις επιβάτες αυτοκινήτου να τραυματίζονται.



Το τροχαίο ατύχημα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα evima.gr,συνέβη στην περιοχή μεταξύ Προκοπίου και Πηλίου, στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας και συγκεκριμένα στην περιοχή Αγίου Χριστοφόρου Πηλίου, στην Εύβοια, όταν ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τραυματίστηκαν τρεις επιβάτες, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής.

Πληροφορίες από την Πυροσβεστική ανέφεραν χαρακτηριστικά πως, «ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε σοβαρά», ενώ στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.



Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.