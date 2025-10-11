Μεγάλη φωτιά στην Εύβοια: Κοντά σε σπίτια οι φλόγες - Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, το μεσημέρι του Σαββάτου (11/10), στην περιοχή των Ζάρκων Ευβοίας.

Όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα evima.gr η φωτιά είναι κοντά στον οικισμό χωρίς όμως να τον απειλεί, ενώ υπάρχει έντονος καπνός στην περιοχή.

EVIMA.GR

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα. Παράλληλα, οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχο0υν ενισχυθεί κι αυτή τη στιγμή επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 27 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες των ΟΤΑ..