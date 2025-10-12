Η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής αποσόβησε τα χειρότερα από φωτιά στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Σερρών

Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση, στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Οκτωβρίου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Σερρών λίγα μέτρα μετά το σταθμό διοδίων.



Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, η φωτιά ξεκίνησε από ένα φορτηγό και επεκτάθηκε στο πρανές του δρόμου, στην κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη.



Η Πυροσβεστική επενέβη άμεσα με οχτώ οχήματα από την Π.Υ. Σερρών, ένα από την Π.Υ. Λαγκαδά, είκοσι πυροσβέστες και δύο ομάδες της ΕΜΟΔΕ ενώ στο σημείο έγιναν ρίψεις νερού από ελικόπτερο.



Αυτήν τη στιγμή είναι κλειστή η μια από τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη.