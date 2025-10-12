Ελλάδα Θεσσαλονίκη μαχαίρι Local News

Θεσσαλονίκη: Μαχαίρωσαν 22χρονο κοντά στον Βαρδάρη

Ο νεαρός διακομίστηκε στο «Παπαγεωργίου» με τραύμα στον μηρό - Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες.

Αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη συγκεκριμένα στην οδό Καραολή και Δημητρίου, κοντά στον Βαρδάρη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ένας 22χρονος υπήκοος Συρίας δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από τρεις ομοεθνείς του. Ο νεαρός, με τραύμα στον μηρό, διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Οι δράστες της επίθεσης διέφυγαν και αναζητούνται από τις αστυνομικές αρχές.

