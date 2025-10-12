Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές και έστησαν οδοφράγματα στη Θεσσαλονίκη
Επεισόδια σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/10) στη Θεσσαλονίκη.
Νεαρά άτομα που φορούσαν κουκούλες έστησαν οδοφράγματα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, όπως αναφέρει το thestival.gr.
Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης προσέγγισαν το σημείο με σκοπό να απομακρύνουν τους ταραξίες. Για αρκετή ώρα η οδός Ελένης Ζωγράφου παρέμεινε κλειστή.