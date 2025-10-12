Ελλάδα Αστυνομία Θεσσαλονίκη Local News

Κουκουλοφόροι έβαλαν φωτιές και έστησαν οδοφράγματα στη Θεσσαλονίκη

Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης προσέγγισαν το σημείο με σκοπό να απομακρύνουν τους ταραξίες.

Επεισόδια σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής (12/10) στη Θεσσαλονίκη.

Νεαρά άτομα που φορούσαν κουκούλες έστησαν οδοφράγματα στην οδό Ελένης Ζωγράφου, σε κοντινή απόσταση από την είσοδο του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος, όπως αναφέρει το thestival.gr.

Η κινητοποίηση της Αστυνομίας ήταν άμεση. Ισχυρές δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΟΠΚΕ και της Άμεσης Δράσης προσέγγισαν το σημείο με σκοπό να απομακρύνουν τους ταραξίες. Για αρκετή ώρα η οδός Ελένης Ζωγράφου παρέμεινε κλειστή.

