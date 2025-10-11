Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Μη λειτουργική η χειροβομβίδα που εντοπίστηκε

Ύποπτο αντικείμενο εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα στην οδό Λιοσίων και συγκεκριμένα στο πεζοδρόμιο που βρίσκεται στη διασταύρωση των οδών Νικομηδείας και Λιοσίων.

Συναγερμός στη Λιοσίων. Εντοπίστηκε ύποπτο αντικείμενο, επί τόπου κλιμάκιο της ΤΕΕΜ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για χειροβομβίδα. pic.twitter.com/3GfnLUP25k — Flash.gr (@flashgrofficial) October 11, 2025

Το αντικείμενο εντοπίστηκε μπροστά από μάντρα αυτοκινήτων. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πιθανότατα πρόκειται για χειροβομβίδα, ενώ κλιμάκιο της ΤΕΕΜ βρέθηκε στο σημείο προκειμένου να πραγματοποιήσει τον σχετικό έλεγχο.

Κατά τον έλεγχο που έκαναν τα στελέχη του ΤΕΕΜ διαπίστωσαν ότι πρόκειται για μια παλιά στρατιωτική χειροβομβίδα η οποία ήταν χρησιμοποιημένη και μη λειτουργική.

Κλειστή για την κυκλοφορία των οχημάτων παρέμεινε για αρκετή ώρα η οδός Λιοσίων από το ύψος της οδού Νεοφύτου Μεταξά έως το ύψος της οδού Μιχαήλ Βόδα.