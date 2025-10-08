Τα στοιχεία που εξετάζει η ΕΛΑΣ για την έκρηξη στο «Jacky.O» - Έρευνες για τον άνδρα με τη σακούλα

Άρωμα «αθηναϊκής νύχτας» έχει η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τις 22:00 το βράδυ της Τρίτης (8/10) στην ιστορική ντισκοτέκ Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, οι έρευνες του κλιμακίου του ΤΕΕΜ έδειξαν ότι χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, αλλά μεγάλης ισχύος. Την έρευνα ανέλαβε ήδη από χθες το «ελληνικό FBI» παίρνοντας μια πρώτη κατάθεση από τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κλαμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει δεχθεί απειλές από κάποιο άτομο.

Ο τρόπος δράσης πάντως ήταν ξεκάθαρο «μήνυμα», όπως εκτιμούν έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., με τον ή τους δράστες να αδιαφορούν ακόμη και για το ενδεχόμενο τραυματισμού ενός αθώου πολίτη.

Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» τις κάμερες ασφαλείας

Ήδη από χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ξεκινήσει να συλλέγουν υλικό από κάμερες (σ.σ. η περιοχή είναι γεμάτη) προκειμένου να δουν τον ή τους δράστες και το δρομολόγιο που ακολούθησαν. Από την πρώτη στιγμή στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται περίπου 3-4 άτομα που κινούνται κοντά στην ιστορική Jacky.O, με τις έρευνες να στρέφονται ιδιαίτερα σε έναν εξ’ αυτών.

Στο σημείο, στα Ιλίσια, έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και Αστυνομία. pic.twitter.com/9ludetxC70 — Flash.gr (@flashgrofficial) October 7, 2025

Πρόκειται για άτομο που όπως φαίνεται ρίχνει πιθανότατα μία χαρτοσακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της ιστορικής ντισκοτέκ.

Όπως μάλιστα ανέφερε το πρωί της Τετάρτης (8/10) η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Action24, φαίνεται πως ο άγνωστος άνδρας φορούσε σκούρα ρούχα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ λίγη ώρα αφού άφησε τη σακούλα, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.