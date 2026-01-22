Εξιχνιάστηκε η βομβιστική επίθεση στη ντισκοτέκ «Jacky.O» - Ταυτοποιήθηκαν δύο δράστες

Δύο Αλβανοί κακοποιοί, σεσημασμένοι για άλλες ποινικές υποθέσεις, είναι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ. οι δράστες της βομβιστικής επίθεσης στην ντισκοτέκ «Jacky.O» στην οδό Μιχαλακοπούλου, το βράδυ της 7ης Οκτωβρίου 2025.

Η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών του ελληνικού FBI, με τους αστυνομικούς της Ασφάλειας να αξιοποιούν το βιντεοληπτικό υλικό και τις καταθέσεις που συνέλλεγαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κίνητρο της βομβιστικής επίθεσης ήταν η άρνηση του ιδιοκτήτη του καταστήματος να ενδώσει στον εκβιασμό και να πληρώσει «προστασία».

Να σημειωθεί, τέλος, ότι οι αστυνομικοί εξέτασαν και πιθανή εμπλοκή μίας γυναίκας -επίσης αλβανικής καταγωγής- που όμως η παρουσία της στο σημείο δεν φαίνεται να έχει σχέση με την έκρηξη βόμβας στην είσοδο της «Jacky.O».