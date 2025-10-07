Έκρηξη στη ντισκοτέκ Jacky.O στη Μιχαλακοπούλου - Οι πρώτες εικόνες από το σημείο

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τρίτης (7/10) σε γνωστό νυχτερινό μαγαζί στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά έως τώρα, σημειώθηκε έκρηξη στο χώρο όπου επαναλειτουργεί (μετά από πολλά χρόνια) μια από τις θρυλικές ντισκοτέκ της Αθήνας, η Jacky.O.

Στο σημείο έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και Αστυνομία.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού στον τοίχο του νυχτερινού κλαμπ.

Kλιμάκιο των TEEM μεταβαίνει στο σημείο που έχει αποκλειστεί από δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Ζημιές υπέστη παρακείμενο σταθμευμένο ΕΙΧ ενώ μέχρι τώρα δεν υπάρχει πληροφορία για τραυματισμό. Παρόλα αυτά, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έξω από το κλαμπ, προφανώς για την περίπτωση που χρειαστεί κάποιο άτομο ιατρική φροντίδα.

Η οδός Μιχαλακοπούλου έκλεισε και στα δύο ρεύματα καθώς οι αρχές διεξάγουν έρευνα. Σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο κλαμπ δεν λειτουργούσε σήμερα.

Δείτε βίντεο από το σημείο μετά την έκρηξη:

Μαρτυρίες

«Στην αρχή νομίσαμε ότι ήταν τρακάρισμα αυτοκινήτων. Δεν ξέραμε τι συνέβη εδώ μέχρι που μας πληροφόρησαν. Ήταν πολύ δυνατό, πολύ τρομακτικό... Έβαλα το χέρι και το κεφάλι πήγε πίσω. Μείναμε μέσα στο εστιατόριο για 15-20 λεπτά... Ελπίζω ότι όλοι είναι εντάξει και δεν υπήρξε κάποιο θύμα», ανέφεραν μεταξύ άλλων ένα ζευγάρι τουριστών που ήταν αυτήκοοι μάρτυρες της έκρηξης.

Φωτογραφίες, βίντεο: Γιάννης Κέμμος