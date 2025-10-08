Έκρηξη στο Jacky.O: Τι έδειξαν οι κάμερες ασφαλείας - Η ΕΛΑΣ ψάχνει τον «άνδρα με τα μαύρα»

Τρόμο προκάλεσε αργά το βράδυ της Τρίτης 07/10 η έκρηξη στη θρυλική ντισκοτέκ Jacky.O επί της οδού Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 22:30 όταν σήμανε συναγερμός στις Αρχές και επί τόπου έφτασαν η Αστυνομία αλλά και η Πυροσβεστική προκειμένου να σβήσει τη φωτιά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο να υπήρξε ρίψη εκρηκτικού μηχανισμού στον τοίχο του νυχτερινού κλαμπ. Αυτό προκύπτει από το υλικό που συλλέχθηκε από τις κάμερες ασφαλείας που βρίσκονται στο σημείο αλλά και πέριξ.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Όπως ανέφερε το πρωί της Τετάρτης 08/10 η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην πρωινή εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action24, φαίνεται πως άγνωστος, ο οποίος φορούσε σκούρα ρούχα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, πλησίασε το νυχτερινό κέντρο και άφησε μια χάρτινη σακούλα. Λίγη ώρα αργότερα σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, το οποίο συνέλεξε υπολείμματα του εκρηκτικού μηχανισμού, ώστε να εντοπίσουν τυχόν στοιχεία που θα τους οδηγήσουν στην ταυτότητα του ή των δραστών.

Ζημιές υπέστη παρακείμενο σταθμευμένο ΕΙΧ ενώ μέχρι τώρα δεν υπάρχει πληροφορία για τραυματισμό. Παρόλα αυτά, έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έξω από το κλαμπ, προφανώς για την περίπτωση που χρειαστεί κάποιο άτομο ιατρική φροντίδα.



Πάντως, οι αστυνομικές Αρχές έχουν εστιάσει και στο παρελθόν του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.

Φωτ.: Γιάννης Κέμμος / flash.gr

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο»

Από την ισχυρή έκρηξη, κάτοικοι και τουρίστες που μένουν στην περιοχή βγήκαν στους δρόμους προκειμένου να μάθουν τι είχε συμβεί.

«Στην αρχή νομίσαμε ότι ήταν τρακάρισμα αυτοκινήτων. Δεν ξέραμε τι συνέβη εδώ μέχρι που μας πληροφόρησαν. Ήταν πολύ δυνατό, πολύ τρομακτικό... Έβαλα το χέρι και το κεφάλι πήγε πίσω. Μείναμε μέσα στο εστιατόριο για 15-20 λεπτά... Ελπίζω ότι όλοι είναι εντάξει και δεν υπήρξε κάποιο θύμα», ανέφεραν μεταξύ άλλων ένα ζευγάρι τουριστών που ήταν αυτήκοοι μάρτυρες της έκρηξης.

Ζευγάρι τουριστών περιγράφουν πώς έζησαν την έκρηξη έξω από γνωστή ντισκοτέκ στη Μιχαλακοπούλου pic.twitter.com/MDUjnlZ9N5 — Flash.gr (@flashgrofficial) October 7, 2025

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, ένας εκκωφαντικός θόρυβος απίστευτος. Στην αρχή λέω “κεραυνός; Δεν είναι κεραυνός”. Και μετά βγήκαμε και είδαμε τα πυροσβεστικά. Φοβήθηκα πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Αυτό πρέπει να έγινε γύρω στις δέκα, δέκα και κάτι ή δέκα παρά κάτι» δήλωσε κάτοικος της Μιχαλακοπούλου.