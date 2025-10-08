Έκρηξη στο «Jacky.O»: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που άγνωστος μεταφέρει σακούλα με τη βόμβα

Στο φως της δημοσιότητας βίντεο από έναν άνδρα που περπατά κρατώντας μια σακούλα λίγο πριν την έκρηξη στην ιστορική ντισκοτέκ Jacky.O στην οδό Μιχαλακοπούλου στα Ιλίσια το βράδυ της Τρίτης (7/10).

Στο βίντεο ντοκουμέντο του flash.gr διακρίνεται ο ένας μαυροφορεμένος άνδρας, αγνώστων στοιχείων, να περπατά κρατώντας μια σακούλα λίγα μέτρα πριν από την ντισκοτέκ, η οποία πιθανότατα περιείχε τον μηχανισμό που εξερράγη.

Η στιγμή που ο άγνωστος αφήνει τη βόμβα στη ντισκοτέκ Jacky.O pic.twitter.com/KqVJ0WGpRl — Flash.gr (@flashgrofficial) October 8, 2025

Έκρηξη με άρωμα «αθηναϊκής νύχτας»

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr, οι έρευνες του κλιμακίου του ΤΕΕΜ έδειξαν ότι χρησιμοποιήθηκε μικρή ποσότητα εκρηκτικής ύλης, αλλά μεγάλης ισχύος. Την έρευνα ανέλαβε ήδη από χθες το «ελληνικό FBI» παίρνοντας μια πρώτη κατάθεση από τον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κλαμπ, ο οποίος ανέφερε ότι δεν έχει δεχθεί απειλές από κάποιο άτομο.

Ο τρόπος δράσης πάντως ήταν ξεκάθαρο «μήνυμα», όπως εκτιμούν έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Δ.Α.Ο.Ε., με τον ή τους δράστες να αδιαφορούν ακόμη και για το ενδεχόμενο τραυματισμού ενός αθώου πολίτη.

Στο σημείο, στα Ιλίσια, έχουν σπεύσει Πυροσβεστική και Αστυνομία. pic.twitter.com/9ludetxC70 — Flash.gr (@flashgrofficial) October 7, 2025

Η ΕΛΑΣ «χτενίζει» τις κάμερες ασφαλείας

Ήδη από χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας έχουν ξεκινήσει να συλλέγουν υλικό από κάμερες (σ.σ. η περιοχή είναι γεμάτη) προκειμένου να δουν τον ή τους δράστες και το δρομολόγιο που ακολούθησαν. Από την πρώτη στιγμή στο «μικροσκόπιο» βρίσκονται περίπου 3-4 άτομα που κινούνται κοντά στην ιστορική Jacky.O, με τις έρευνες να στρέφονται ιδιαίτερα σε έναν εξ’ αυτών.

Πρόκειται για άτομο που όπως φαίνεται ρίχνει πιθανότατα μία χαρτοσακούλα με τον εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο της ιστορικής ντισκοτέκ.

Όπως μάλιστα ανέφερε το πρωί της Τετάρτης (8/10) η Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην πρωινή εκπομπή του Action24, φαίνεται πως ο άγνωστος άνδρας φορούσε σκούρα ρούχα και είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, ενώ λίγη ώρα αφού άφησε τη σακούλα, σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη.