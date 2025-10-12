Φωτιά σε επιχείρηση στον Ασπρόπυργο - Επιχειρεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/10) σε χώρο εκτυπωτικής επιχείρησης στη θέση Λάκκα Κάτσαρη, στον Ασπρόπυργο.

Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση 28 πυροσβέστες με 10 οχήματα, καθώς και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα, ενώ υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες των ΟΤΑ.



Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνει το γεγονός ότι στον χώρο υπάρχουν χαρτιά και άλλα εύφλεκτα υλικά, ενώ η Πυροσβεστική δίνει μάχη προκειμένου η φωτιά να μην επεκταθεί σε κοντινές επιχειρήσεις.