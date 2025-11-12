Breaking news icon BREAKING
Ελλάδα φυλακή Νίκαια Φωτιά Αστυνομία Φυλακές Κορυδαλλού

Νίκαια: Φωτιά σε όχημα αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού - Βρέθηκε και χειροβομβίδα στο σημείο

H περιοχή αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις.

Εικόνα από περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ (φωτο αρχείου: Intime)
Κώστας Παπαδόπουλος avatar
Κώστας Παπαδόπουλος
Update: 08:09

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/11) στη Νίκαια, όταν όχημα που, σύμφωνα με πληροφορίες ανήκει σε σωφρονιστικό υπάλληλο, τυλίχθηκε στις φλόγες επί της οδού Ευριππίδου, στο ύψος της συμβολής της με την οδό Πλάτωνος.

Η φωτιά, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατασβέστηκε άμεσα από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη, ωστόσο λίγη ώρα αργότερα υπήρξε ενημέρωση για τον εντοπισμό χειροβομβίδας στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για αρχιφύλακα των φυλακών Κορυδαλλού. Την ΕΛΑΣ ενημέρωσε για το συμβάν η σύζυγός του.

Η χειροβομβίδα είναι ανενεργή (δεν έχει περόνη) και αναμένεται να την παραλάβει ειδική ομάδα του Στρατού. Για το περιστατικό ενημερώνεται και το ελληνικό FBI ενώ άμεσα κλήθηκε στο σημείο το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ).

H περιοχή στο σημείο παραμένει αποκλεισμένη από αστυνομικές δυνάμεις.

Ελλάδα φυλακή Νίκαια Φωτιά Αστυνομία Φυλακές Κορυδαλλού

