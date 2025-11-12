Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη χειροβομβίδα στο σπίτι αρχιφύλακα στη Νίκαια - Τι ερευνούν οι Αρχές

Φωτογραφίες ντοκουμέντο από τη χειροβομβίδα και την περόνη που οι άγνωστοι δράστες είχαν αφαιρέσει και πετάξει μερικά μέτρα μακριά εξασφάλισε το flash.gr, με τη γειτονιά της Νίκαιας που διαμένει ο 47χρονος αρχιφύλακας πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού να είναι ανάστατη από τα όσα συνέβησαν τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11).

Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει συλλέξει το ελληνικό FBI και συγκεκριμένα το Τμήμα Δίωξης Εκβιαστών, οι άγνωστοι δράστες είχαν πρόθεση να προκληθεί και έκρηξη αλλά πιθανότατα λόγω αστοχίας υλικού η χειροβομβίδα δεν εξερράγη. Σε κάθε περίπτωση όμως, δεδομένου και του εμπρησμού στο ΙΧ αυτοκίνητο του 47χρονου σωφρονιστικού υπαλλήλου, το «μήνυμα» είναι ξεκάθαρο και προφανώς προέρχεται από τις φυλακές Κορυδαλλού.

Άλλωστε σε πτέρυγα που κρατούνται σκληροί ποινικοί, γνωστοί για τη σχέση τους με έναν από τους διαβόητους Αλβανούς βαρυποινίτες, προΐσταται ο συγκεκριμένος αρχιφύλακας. Ίσως οι έρευνες που έγιναν πρόσφατα σε κάποια κελιά να ενόχλησαν και γι’ αυτό το οργανωμένο έγκλημα αποφάσισε να του στείλει «μήνυμα» με αυτόν τον τρόπο.