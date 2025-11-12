Νίκαια: Στο «μικροσκόπιο» σκληρός ποινικός για τον εμπρησμό και τη χειροβομβίδα στο σπίτι αρχιφύλακα

Το ενδεχόμενο ένας Αλβανός σκληρός ποινικός να κρύβεται πίσω από τον εμπρησμό του οχήματος και την χειροβομβίδα -που δεν εξερράγη- στον υπαίθριο χώρο πολυκατοικίας επί της οδού Ευριπίδου στη Νίκαια εξετάζει η Ελληνική Αστυνομία.



Την προανακριτική έρευνα ανέλαβε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, καθώς πρόκειται για ξεκάθαρο «μήνυμα» προς τον αρχιφύλακα πτέρυγας των φυλακών Κορυδαλλού.

Ο λόγος για έναν 47χρονο, ο οποίος είδε το ΙΧ αυτοκίνητο του να καταστρέφεται γύρω στις 03:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης (12/11) από αγνώστους που προκάλεσαν εμπρησμό με στουπί

Σαν να μην έφτανε αυτό, περί τις 05:20 τα ξημερώματα η σύζυγος του κάλεσε την Άμεση Δράση και ανέφερε ότι εντόπισε μία χειροβομβίδα στον προαύλιο – υπαίθριο χώρο της πολυκατοικίας που διαμένουν.



Επί τόπου έφτασε κλιμάκιο του ΤΕΕΜ και έλεγξε τη χειροβομβίδα, η οποία ήταν αμυντικού τύπου, μη ενεργοποιημένη και χωρίς την περόνη (σ.σ. αυτή βρέθηκε μερικά μέτρα πιο μακριά). Άμεσα ενημερώθηκε ο Στρατός Ξηράς και κλιμάκιο του ΤΕΝΞ την παρέλαβε μέσα σε ειδικό κυτίο για να διασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει κάποιο ατύχημα.

Ιδιαίτερα σοβαρό

Το περιστατικό κρίνεται ως ιδιαίτερα σοβαρό. Γι’ αυτό και τη δικογραφία ανέλαβε να σχηματίσει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργάνωσης Εγκλήματος, με το ελληνικό FBI να ρίχνει το βάρος στην πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού που προΐσταται ο 47χρονος στην οποία βρίσκονται πρόσωπα που συνδέονται άμεσα με έναν από τους πιο γνωστούς Αλβανούς βαρυποινίτες.



Σε κοντινή απόσταση εντοπίστηκε κι ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ελεγχθεί από τις Αρχές για το εάν ανήκει σε κάποιο πρόσωπο που συμμετείχε στην επίθεση. Ήδη η Δ.Α.Ο.Ε. έχει ξεκινήσει μεθοδική έρευνα για μαρτυρίες και βίντεο από κάμερες ασφαλείας.