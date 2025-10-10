Εξιχνιάσθηκε εμπρησμός εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης - Συνελήφθη 60χρονος

Από την Ελληνική Αστυνομία έγινε γνωστό ότι εξιχνιάσθηκε εμπρησμός εστιατορίου στην περιοχή της Βουλιαγμένης, που έλαβε χώρα στις 16 Οκτωβρίου 2024. Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη ένας 60χρονος ημεδαπός. Στην κατοχή του εντοπίστηκε σκάφος το οποίο είχε υπεξαιρεθεί από τον ιδιοκτήτη του. Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, καραμπίνα, τρία παλαιού τύπου πιστόλια, πέντε μαχαίρια και δύο ξίφη.



Όπως προέκυψε από την έρευνα της ΕΛΑΣ, ο 60χρονος, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του, κατόπτευσε για μικρό χρονικό διάστημα το εσωτερικό του καταστήματος και στη συνέχεια μετέβη στην οροφή του και έριξε εύφλεκτο υλικό, προκαλώντας ανάφλεξη και πυρκαγιά.



Παράλληλα, στην κατοχή του 60χρονου βρέθηκε ένα σκάφος με εξωλέμβια βενζινοκίνητη μηχανή, για τα οποία ο ιδιοκτήτης τους είχε καταγγείλει υπεξαίρεση την 24-09-2025.

Φωτο: ΕΛΑΣ

Συνολικά από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στη Νίκαια Αττικής και στο Λουτράκι Κορινθίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

καραμπίνα άνευ αδείας,

-3- παλαιού τύπου εμπροσθογεμή πιστόλια,

-5- μαχαίρια,

-2- ξίφη,

τσεκούρι,

-2- φακοί,

-3- σκάφη,

τρέιλερ για μεταφορά σκάφους

-4- κινητήρες εξωλέμβιων μηχανών σκαφών,

ρουχισμός, υποδήματα και δύο σακίδια,

κινητό και

usb.

Σημειώνεται ότι, κατά τις έρευνες, κατασχέθηκαν ακόμη τρία σκάφη, από τα οποία τα δύο έφεραν εξωλέμβιες, καθώς και δύο τρέιλερ, χωρίς εγχάρακτους αριθμούς ταυτοποίησης, προκειμένου διερευνηθεί το νόμιμο της κατοχής τους. Το σκάφος και η εξωλέμβιος, τα οποία απασχολούσαν ως προϊόντα υπεξαίρεσης, θα αποδοθούν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους.



Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.