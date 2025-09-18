Πάτρα: Ελεύθεροι οι δύο νεαροί για τη φωτιά στο Γηροκομειό - Το χρονικό της υπόθεσης

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι δύο νεαροί που είχαν προφυλακιστεί, κατηγορούμενοι για την πρόκληση της φωτιάς στο Γηροκομειό της Πάτρας στις 13 Αυγούστου.

Θετική, όπως αναμενόταν, ήταν η απόφαση του ανακριτή Πατρών, Μιχαήλ Πηλιχού, για την αποφυλάκιση των δύο νεαρών, ενώ προ ημερών υπήρξε και η θετική εισήγηση για την αποφυλάκισή τους από την αρμόδια εισαγγελέα, Δήμητρα Καπελιάρη.

Όπως μεταφέρει το tempo24.news, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που προσκομίστηκαν από τους δικηγόρους των κατηγορουμένων, η εισαγγελέας εκτίμησε ότι υπάρχουν οι όροι και δεδομένα για την αποφυλάκισή τους.

Πώς κατέπεσαν οι κατηγορίες

Υπενθυμίζεται ότι οι δύο νεαροί, 25 και 21 ετών, οδηγήθηκαν στη φυλακή στις 19 Αυγούστου, με την κατηγορία του εμπρησμού, με τους ίδιους να υποστηρίζουν από την πρώτη στιγμή ότι βρέθηκαν στον τόπο της φωτιάς ως εθελοντές για να βοηθήσουν στην κατάσβεση.

Ωστόσο, το κατηγορητήριο κατέρρευσε μετά από ενδελεχή έρευνα που πραγματοποίησε η Πυροσβεστική, καταθέτοντας δύο πορίσματα σχετικά με τις συνθήκες εκδήλωσης της συγκεκριμένης πυρκαγιάς.

Eurokinissi

Στο πρώτο πόρισμα, η Πυροσβεστική διαπίστωνε ότι η φωτιά στο σημείο αυτό δεν προκλήθηκε από ανθρώπινο χέρι αλλά από αιωρούμενες καύτρες. Στο δεύτερο πόρισμα, το οποίο περιέχει πολύ περισσότερα στοιχεία, όπως βίντεο, δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικά δεδομένα και μαρτυρίες, η Πυροσβεστική επιβεβαιώνει την αρχική της εκτίμηση.

Συγκεκριμένα, το πόρισμα μιλά ξεκάθαρα για κηλίδωση -δηλαδή για αιρωρούμενες καύτρες- ως προς την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, διασαφηνίζοντας ότι δεν υπάρχει εμπρησμός.

Κύμα στήριξης από την τοπική κοινωνία

Η πλευρά των δύο κατηγορουμένων υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι η υπόθεση αποτελούσε «δικαστική πλάνη», ενώ ξεσηκώθηκε κύμα υποστήριξης στους δύο νεαρούς από την τοπική κοινωνία.

Η εθελοντική δράση των δύο ατόμων στην κατάσβεση της πυρκαγιάς και η βοήθεια που προσέφεραν σε άλλα σημεία στο πεδίο, έγινε γνωστή ενώ επιβεβαιώθηκε και από φωτογραφίες.

Μετά την αποφυλάκισή τους, οι γονείς των δύο νεαρών τους περίμεναν για να τα σφίξουν και πάλι στη αγκαλιά τους.

Στους δύο νέους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, της απαγόρευσης εξόδου από την χώρα, της παρουσίας το πρωτο 15νθήμερο του μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα και της καταβολής εγγυήσης 3.000 ευρώ.