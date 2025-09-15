Φωτιές στην Πάτρα: Να αφεθεί ελεύθερος ο 25χρονος κατηγορούμενος προτείνει η εισαγγελέας

Ελεύθερος προτείνει η Εισαγγελέας να αφεθεί ο 25χρονος που συνελήφθη και προφυλακίστηκε στην Πάτρα με την κατηγορία του εμπρησμού στην περιοχή του Γηροκομειού στις 12/08.

Στην πρότασή της, η οποία έχει διαβιβαστεί στον ανακριτή, αναφέρει πως η κατηγορία που βαραίνει τον νεαρό άνδρα είναι «αθεμελίωτη» ενώ οι ενδείξεις ενοχής του «αποδυναμώνονται». Παράλληλα, τονίζει πως δεν συντρέχουν οι λόγοι προφυλάκισής των δυο νεαρών.

Σύμφωνα με τον Alpha, παράλληλα, έχει ξεκινήσει έρευνα από το Τμήμα Εσωτερικών υποθέσεων για το θέμα του κινητού του 25χρονου. Από την οικογένειά του είχε γίνει καταγγελία, για το κινητό του τηλέφωνο που το είχε παραδώσει στην Ασφάλεια Πατρών, από την Ασφάλεια δήλωσαν ότι δεν παρέλαβαν κινητό και τελικά όταν προφυλακίστηκε του το παρέδωσαν.

Ανατρέπει τα δεδομένα το πόρισμα της Πυροσβεστικής

Σημειώνεται πως πριν από λίγες ημέρες, η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε καταθέσει στον νέο ανακριτή το δεύτερο πόρισμα, άνω των 50 σελίδων.

Χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνει το αρχικό πόρισμα ως προς την αιτία της πυρκαγιάς στο Γηροκομειό (ότι δηλαδή δεν είναι εμπρησμός) και απαντά στα 9 ερωτήματα που έθεσε η προηγούμενη ανακρίτρια εξηγώντας πως σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες καιρού, προκλήθηκε αυτή η εστία από καύτρα και όχι από τους δύο κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, τα στελέχη της ΔΑΕΕ (ειδικό τμήμα ερευνών της Πυροσβεστικής) καταλήγουν εκ νέου στο συμπέρασμα ότι η νέα εστία προήλθε από καύτρες (κηλίδωση) του κύριου μετώπου και όχι από εμπρησμό. Στην έρευνα λαμβάνονται υπόψη μετεωρολογικά δεδομένα, βίντεο από κοινωνικά δίκτυα, δορυφορικές εικόνες και καταθέσεις αυτοπτών μαρτύρων. Οι μάρτυρες περιγράφουν ότι οι δύο νεαροί που είχαν συλληφθεί προσπαθούσαν να περιορίσουν τη φωτιά και βοηθούσαν στην κατάσβεση, ενώ αστυνομικός ανέφερε ότι η σύλληψή τους έγινε μετά από αναγνώρισή τους από φωτορεπόρτερ, χωρίς να βρεθεί κάποιο αντικείμενο που να προκαλούσε φωτιά.

Θυμίζουμε ότι και στο πρώτο πόρισμα, η Πυροσβεστική είχε καταλήξει ότι η φωτιά στο οικόπεδο προκλήθηκε από αιωρούμενες καύτρες και όχι από εμπρησμό. Η νέα έρευνα περιλαμβάνει ανάλυση βίντεο, δορυφορικές εικόνες, μετεωρολογικά δεδομένα και μαρτυρίες αυτοπτών.

Η οικογένεια πλέον αναμένει και το τρίτο πόρισμα από τον δικό της τεχνικό σύμβουλο, πραγματογνώμονα και πρώην υπαρχηγό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Υπενθυμίζεται πως ο ίδιος σε δήλωσή του είχε μιλήσει ξεκάθαρα για «δικαστική πλάνη» σε ό,τι αφορά τα δύο παιδιά που αδίκως έχουν προφυλακισθεί.