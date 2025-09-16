Φωτιά τώρα στην Παλαιόπολη Άνδρου - Ήχησε 112 «Μείνετε σε ετοιμότητα»

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (16/9) σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη Άνδρο.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Παλαιόπολη της Περιφερειακής Ενότητας Άνδρου. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire fire in #Paleopoli of the regional unit of #Andros



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/S63M24FXQt@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 16, 2025





Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, για την κατάσβεσή της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες συμπεριλαμβανομένης μιας ομάδας πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ που μεταβαίνει με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος, 5 οχήματα, εθελοντές και 2 αεροσκάφη.



Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου ΟΤΑ.