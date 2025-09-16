Φωτιά σε διαμέρισμα στην Ακαδημία Πλάτωνος – Αστυνομικοί απομάκρυναν ηλικιωμένο με πρόβλημα όρασης

Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης (16/9) στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, επί της οδού Μελαμπόδος, στην Ακαδημία Πλάτωνος όπου υπήρχε πληροφορία για ένα εγκλωβισμένο άτομο εντός του σπιτιού.

Στο σημείο έφτασαν 3 οχήματα και το ειδικό, κλιμακοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής με 9 Πυροσβέστες οι οποίοι έκαναν επιχείρηση κατάσβεσης ενώ Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης είχαν απεγκλωβίσει έναν ηλικιωμένο από το φλεγόμενο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Κατεσβέσθη πυρκαγιά σε διαμέρισμα σε περιοχή του δήμου Αθηναίων. Επιχείρησαν 9 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025





Ο ένοικος, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης και δεν είδε τη φωτιά, σώθηκε χάρη στην άμεση επέμβαση των Αστυνομικών οι οποίοι έσπασαν την πόρτα και τον απομάκρυναν με ασφάλεια.



Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά ξεκίνησε από ένα αναμμένο τσιγάρο στο υπνοδωμάτιό του σπιτιού και πήρε γρήγορα διαστάσεις επειδή ο ένοικος δεν έβλεπε τις φλόγες τις οποίες, όμως, αντιλήφθηκαν οι γείτονές του που κάλεσαν την Αστυνομία.



Την ώρα που ο ηλικιωμένος άρχισε να καταλαβαίνει τι συμβαίνει άκουσε τους Αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης να μπαίνουν στο δωμάτιό του και να τον μεταφέρουν προς τις σκάλες.



Στο σημείο κλήθηκε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στον ένοικο του διαμερίσματος ο οποίος ένιωσε δύσπνοια από τους καπνούς πού έβγαιναν από το διαμέρισμα.