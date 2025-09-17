Λαμία: Φωτιά τα ξημερώματα σε διαμέρισμα - Κινδύνεψε οικογένεια, έξι άτομα στο νοσοκομείο

Λίγο πριν τη 1:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/9) σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Λαμίας, όταν ξέσπασε φωτιά σε διαμέρισμα 1ου ορόφου στην οδό Μακροπούλου, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι με τον γιο τους.

Το διαμέρισμα γέμισε γρήγορα καπνούς, εγκλωβίζοντας τους ενοίκους και θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους.

Γείτονας που αντιλήφθηκε τον κίνδυνο, μαζί με αστυνομικούς και πυροσβέστες που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο, όρμησαν μέσα στο διαμέρισμα και κατάφεραν να βγάλουν τους ανθρώπους από το γεμάτο καπνούς σπίτι.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του lamiareport.gr, συνολικά έξι άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, με τη γυναίκα να έχει υποστεί σοβαρότατα εγκαύματα, ενώ οι υπόλοιποι αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς.

Με σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο και ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ενώ αναπνευστικά προβλήματα αντιμετώπισε και ο γιος του που βγήκε στη βεράντα για να σωθεί.

Από την υπερπροσπάθεια μέσα στους μαύρους καπνούς δύο αστυνομικοί διακομίστηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας, χωρίς να έχουν κάτι σοβαρό, όπως και ο γείτονας του ζευγαριού που μαζί με τους αστυνομικούς και τους πυροσβέστες έσπασαν την πόρτα για να μπουν στο διαμέρισμα και να σώσουν τους ενοίκους.



Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:

