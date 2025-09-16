Συναγερμός για φωτιά στου Ρέντη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει κοντέινερ σε υπαίθριο χώρο εταιρίας.
Update: 17:55
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/9) λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εταιρίας κοντά στην οδό Θηβών, με ένα κοντέινερ να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
Βίντεο του flash.gr από την φωτιά