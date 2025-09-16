Συναγερμός για φωτιά στου Ρέντη - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (16/9) λόγω φωτιάς που ξέσπασε στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η φωτιά εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο εταιρίας κοντά στην οδό Θηβών, με ένα κοντέινερ να έχει τυλιχτεί στις φλόγες.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν και επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο εταιρίας στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 41 #πυροσβέστες με 17 οχήματα και εθελοντές. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 16, 2025

Βίντεο του flash.gr από την φωτιά