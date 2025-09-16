Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στην Άνδρο - Ενισχύσεις από την Αττική

Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα μεσημεριανές ώρες σε αγροτοδασική έκταση στην Παλαιόπολη 'Ανδρου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόπολη και αμέσως κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Λίγη ώρα αργότερα, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα από το «112» προς κατοίκους και επισκέπτες του νησιού, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες. Παράλληλα, κάτοικοι και εποχικοί εργαζόμενοι έσπευσαν να σώσουν ζώα που βρίσκονταν κοντά στην περιοχή της φωτιάς.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αρχικά 17 πυροσβέστες, ανάμεσά τους και μέλη πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, με 5 οχήματα, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη, καθώς και εθελοντές με μηχανήματα έργου που διέθεσαν οι ΟΤΑ.

Με τη δύση του ηλίου σταμάτησαν οι εναέριες ρίψεις νερού, με τις επίγειες δυνάμεις να ενισχύονται σε 42 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων που αναχώρησαν ακτοπλοϊκώς από την Αττική και 12 οχήματα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.