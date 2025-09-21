Εικόνες σοκ από την Άνδρο: Άνανδρος δολοφόνησε με δηλητήριο δύο άλογα

Σοκαρισμένη είναι η Άνδρος με το ρεπορτάζ που δημοσιεύει η ιστοσελίδα cycladeslive.gr, η οποία αναφέρει ότι η πρώτη φοράδα εντοπίστηκε νεκρή πριν από λίγες μέρες στην περιοχή του Ταφείου του Πίτροφου, ενώ σήμερα, Κυριακή λίγα μέτρα πιο πέρα, βρέθηκε νεκρή και δεύτερη φοράδα στην ίδια περιοχή.



Τα δύο άλογα ζούσαν ήσυχα, γεμάτα χάρη και φροντίδα, με τους κατοίκους να εκφράζουν συγκλονισμένοι τη λύπη και την οργή τους, τονίζοντας πόσο πολύ πλήττεται η ψυχή τους από αυτή την απώλεια.

CYCLADESLIVE.GR



Παράλληλα, οι κάτοικοι ζητούν από τις Αρχές να διερευνήσουν άμεσα το περιστατικό και να εντοπίσουν τον υπεύθυνο.

CYCLADESLIVE.GR

«Ανάμεσά μας κυκλοφορεί άλλος ένας δολοφόνος»



“Ανάμεσά μας κυκλοφορεί άλλος ένας δολοφόνος. Μόνο έτσι μπορείς να χαρακτηρίσεις κάποιον που μέσα σε λίγες μέρες έριξε φαρμάκι σε δύο ήσυχα και πανέμορφα πλάσματα που έδιναν χαρά σε μικρούς και μεγάλους. Πριν 5 μέρες, στην περιοχή του Ταφείου του Πίτροφου, βρέθηκε νεκρή από φαρμάκι η φοράδιτσα του θείου μου και σήμερα, μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι μας, πάλι στον Πίτροφο, η φοράδα του πατέρα μου. Καλό παράδεισο να έχουν και εύχομαι όποιος κι αν είναι ο γνωστός άγνωστος να τιμωρηθεί και να υποφέρει όπως υπέφεραν αυτές οι ψυχούλες ανέφερε κάτοικος του νησιού.