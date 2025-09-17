Υπό πλήρη έλεγχο η φωτιά στο Καματερό - Κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε στο Καματερό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και ήδη στο σημείο βρίσκονται ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις για την κατάσβεση του πύρινου μετώπου.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο, ενώ παρέχεται συνδρομή από υδροφόρες OTA.