Καματερό: Μεθυσμένος αλλοδαπός απείλησε με χαρτοκόπτη τρία ανήλικα κορίτσια

Η Αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε λίγες ώρες αργότερα

Περιπολικό της Αστυνομίας/Φωτ. αρχείου Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τρία ανήλικα κορίτσια στο Καματερό το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, ένας άνδρας με καταγωγή από την Ινδία απείλησε τα τρία ανήλικα κορίτσια με χαρτοκόπτη στη συμβολή των οδών Συντάγματος και Σολωμού στο Καματερό λίγο μετά τις 22.30.

Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε μόλις λίγες ώρες αργότερα έπειτα από έρευνες των αστυνομικών υπό την επήρεια αλκοόλ και του πέρασαν χειροπέδες.

