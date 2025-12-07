Καματερό: Μεθυσμένος αλλοδαπός απείλησε με χαρτοκόπτη τρία ανήλικα κορίτσια

Εφιαλτικές στιγμές έζησαν τρία ανήλικα κορίτσια στο Καματερό το βράδυ του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου.



Συγκεκριμένα, ένας άνδρας με καταγωγή από την Ινδία απείλησε τα τρία ανήλικα κορίτσια με χαρτοκόπτη στη συμβολή των οδών Συντάγματος και Σολωμού στο Καματερό λίγο μετά τις 22.30.



Ο αλλοδαπός εντοπίστηκε μόλις λίγες ώρες αργότερα έπειτα από έρευνες των αστυνομικών υπό την επήρεια αλκοόλ και του πέρασαν χειροπέδες.