Καματερό: Σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός που είχε φορτώσει ένα ψυγείο στο περιπολικό

Μάλιστα, ο αστυνομικός θα κληθεί σε ΕΔΕ προκειμένου να δώσει απαντήσεις.

Πηγή: Tik Tok
Κώστας Παπαδόπουλος

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός της Τροχαίας που εντοπίστηκε στην περιοχή του Καματερό να οδηγεί περιπολικό της ΕΛΑΣ στο οποίο είχε φορτώσει στο πορτ-μπαγκάζ μία μεγάλη λευκή οικιακή συσκευή (σ.σ. ψυγείο ή κουζίνα).

Πρόκειται για αστυνομικό που υπηρετεί στο Γ’ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής, ο οποίος μάλιστα θα κληθεί σε ΕΔΕ προκειμένου να δώσει απαντήσεις για το τι ακριβώς έκανε με το υπηρεσιακό όχημα.

Να θυμίσουμε ότι φωτογραφίες και βίντεο με τον αστυνομικό να περιφέρεται με το περιπολικό, με ανοιχτό το πορτ-μπαγκάζ και φορτωμένη τη μεγάλη λευκή οικιακή συσκευή έκανε τον γύρο του διαδικτύου χάρη στα social media.

