Απίστευτο: Περιπολικό στο Καματερό μεταφέρει ψυγείο στο πορτ μπαγκάζ

Μια ιδιαίτερη εικόνα αντίκρισε ένας οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου το Σάββατο 18/10 στην περιοχή του Καματερού όταν ένα προπορευόμενο περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας είχε φορτώσει στο πορτ μπαγκάζ ένα... ψυγείο.

Ο οδηγός ανέβασε σχετικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Tik Tok το οποίο δεν άργησε να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η λεζάντα που συνόδευε το βίντεο γράφει «Το περιπολικό δεν είναι ταξί», φράση που είχε πει ο αστυνομικός βάρδιας στην αδικοχαμένη Κυριακή Γρίβα την 1η Απριλίου 2024 λίγα λεπτά πριν πέσει νεκρή από το μαχαίρι του τέως συντρόφου της μπροστά στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Τότε το νεαρό κορίτσι είχε ζητήσει να μεταβεί περιπολικό ώστε να τη μεταφέρει με ασφάλεια στο σπίτι της καθώς όπως είχε πει στις Αρχές κινδύνευε.

Σάλος στα σχόλια από χρήστες

Όπως είναι λογικό, δεν είναι λίγοι οι χρήστες του διαδικτύου που έσπευσαν να σχολιάσουν την ιδιαίτερη εικόνα. «Πού αλλού; Καματερό», έγραψαν χρήστες στα σχόλια.

Το βίντεο όπως είναι λογικό έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, με τα σχόλια να είναι ιδιαίτερα δηκτικά. «Εμάς θα μας γράψουν γιατί βάλαμε την σακούλα με τις μπανάνες στο πίσω κάθισμα», αναφέρει άλλος χρήστης.

Διατάχθηκε ΕΔΕ

Πάντως, από την πλευρά της, η Αστυνομία έχει διατάξει ΕΔΕ ώστε ο οδηγός να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις για τους λόγους που μετέφερε την ογκώδη συσκευή.