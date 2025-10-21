Μητέρα Κυριακής Γρίβα: Πιο πολύτιμη από τη ζωής της κόρης μου η ταλαιπωρία της Βανδή και το ψυγείο

Αντιδράσεις έχουν προκαλέσει τα πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας την Τρίτη (21/10), με τη Δέσποινα Βανδή να βρίσκεται μέσα σε περιπολικό, το οποίο τη μετέφερε από αυτοκινητόδρομο του νομού Θεσσαλονίκης στο ξενοδοχείο, λόγω προβλήματος στο λάστιχο του αυτοκινήτου που της είχε διατεθεί για τις ανάγκες συναυλίας της γνωστής τραγουδίστριας.

Για το περιστατικό τοποθετήθηκε και η μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, Δέσποινα Καλλέα, επισημαίνοντας την διαφορά στην αντιμετώπιση της ΕΛ.ΑΣ. μεταξύ της κόρης της και της γνωστής τραγουδίστριας.

Στην τραγική υπόθεση της Κυριακής Γρίβα οι αστυνομικοί είχαν αρνηθεί να συνοδεύσουν την κοπέλα στο σπίτι της παρ’ όλο που τους είχε εκφράσει τους φόβους της, λέγοντάς της μάλιστα ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».

Μιλώντας στο OPEN, η κ. Καλλέα ανέφερε ότι «αντιλαμβάνομαι ότι η ταλαιπωρία της κυρίας Βανδή και η μεταφορά ενός ψυγείου είναι πιο πολύτιμη από τη ζωής της κόρης μου και από τη ζωή κάθε Έλληνα πολίτη που χρειάζεται τη συνδρομή ενός περιπολικού». «Δεν είναι μόνο το παιδί μου. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά που χρειάστηκαν περιπολικά και είτε δεν ήταν διαθέσιμο είτε είχε κάποια άλλη δουλειά», πρόσθεσε η κ. Καλλέα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κ. Καλλέα δεν έκρυψε την οργή της και την απογοήτευσή της για τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά αναφορικά με την προστασία του πολίτη.

Παραδέχτηκε, φυσικά, ότι αν η ζωή της Δέσποινας Βανδή βρισκόταν σε κίνδυνο, καλά έκανε η αστυνομία και την μετέφερε με το περιπολικό.