Τι απαντά η ΕΛΑΣ για τη μεταφορά της Δέσποινας Βανδή με το περιπολικό - «Δεν θα γίνει ΕΔΕ»

Προβληματισμό προκάλεσε η εικόνα της Δέσποινας Βανδή μέσα σε ένα περιπολικό το πρωί της Τρίτης 21/10 ύστερα από πρόβλημα που εμφάνισε το όχημά της με το οποίο κατευθυνόταν προς τη Χαλκιδική.

Συγκεκριμένα, το όχημα της γνωστής τραγουδίστριας ακινητοποιήθηκε καθώς έπαθε λάστιχο πάνω στον περιφερειακό δρόμο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από το σημείο διερχόταν ένα περιπολικό στο οποίο τελικά επιβιβάστηκε η κα Βανδή με αποτέλεσμα να προκληθούν ερωτήματα για το κατά πόσο οι αστυνομικοί είχαν το εν λόγω δικαίωμα.

Η Αστυνομία από την πλευρά της έσπευσε να βάλει τα πράγματα στη θέση τους και να εξηγήσει τι ακριβώς συνέβη τονίζοντας μάλιστα ότι η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε ακόμη και με παράσυρση καθώς το σημείο στο οποίο βρισκόταν κρίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνο. Γι αυτόν τον λόγο, οι αστυνομικοί προθυμοποιήθηκαν να τη μεταφέρουν στο πλησιέστερο σημείο, μαζί με τους συνεργάτες της, ώστε να πάρουν ταξί.

Βίντεο απεικονίζει περιπολικό της αστυνομίας να μεταφέρει τη Δέσποινα Βανδή, μετά από πρόβλημα στο ΙΧ όπου επέβαινε. pic.twitter.com/tgtn7HF0NS — Flash.gr (@flashgrofficial) October 21, 2025

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Δεν πρόκειται να γίνει καμία ΕΔΕ σε βάρος των αστυνομικών καθώς ενήργησαν ως όφειλαν για την προστασία των επιβαινόντων και την αποφυγή ατυχήματος στο σημείο.

Είδαν μία γυναίκα να κινείται στη λεωφόρο προς την Καλλιθέα Χαλκιδικής, που δεν έχει Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης παρά μόνο δύο λωρίδες κυκλοφορίας, η οποία ακινητοποίησε το όχημα της γιατί καταστράφηκε το λάστιχο της

Η γυναίκα έκανε δεξιά το όχημα με αποτέλεσμα να κλείνει τη μία λωρίδα κυκλοφορίας καθώς δεν υπήρχε Λ.Ε.Α. και διερχόμενο περιπολικό της Τροχαίας που αντιλήφθηκε τι συνέβη σταμάτησε με σκοπό την προστασία του πολίτη - αποφυγή παράσυρσης ή τροχαίου ατυχήματος

Τοποθετήθηκαν κώνοι πίσω από το όχημα της γυναίκας και το περιπολικό την μετέφερε στο πλησιέστερο σημείο για να πάρει ταξί και να αποχωρήσει

Το όχημα του περιπολικού μερίμνησε και για την γρήγορη μεταφορά του οχήματος για αποφυγή τροχαίου ατυχήματος στο σημείο