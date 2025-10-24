Άρια Καλύβα: «Φωτογραφίζει» τον Γιώργο Λιάγκα για την τηλεοπτική «επίθεση» στη Δέσποινα Βανδή

Η Άρια Καλύβα, η δημοσιογράφος που μέχρι πέρσι βρισκόταν στο «Πρωινό», μίλησε στην κάμερα του «Super Κατερίνα» για όλους όσοι επιτίθενται στη Δέσποινα Βανδή με αφορμή το περιστατικό που συνέβη με το περιπολικό της αστυνομίας, τον περασμένο Αύγουστο στη Χαλκιδική ουσιαστικά “φωτογραφίζοντας” τον ίδιο τον Γιώργο Λιάγκα.

«Για δύο συνεχόμενες ημέρες βλέπουμε μία ανοίκεια επίθεση σε βάρος της συγκεκριμένης τραγουδίστριας από ανθρώπους που δηλώνουν “φίλοι” της και μέσα από δακρύβρεχτες “κορώνες” και “φιλιππικούς” δίνουν αγώνα περί ισονομίας, προκειμένου να κατακρεουργήσουν τη συγκεκριμένη γυναίκα.

Στήριξη στη Δημογλίδου

Είδαμε, επίσης, μία ανοίκεια επίθεση σε βάρος της εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, της κυρίας Δημογλίδου, η οποία επί δύο συνεχόμενες ημέρες σφυροκοπείτο ανελέητα, γιατί έκανε το λάθος να βγει σε μια ραδιοφωνική εκπομπή και να διορθώσει μια λανθασμένη διατύπωση που έγινε από τους παρουσιαστές.

Η καταδικαστέα επίθεση στην κυρία Δημογλίδου, σε συνδυασμό με το όνομα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, δημιουργεί φυσικά και πάρα πολλούς συνειρμούς», σχολίασε η Καλύβα, αν και όσο βρισκόταν κι εκείνη στις πρωινές εκπομπές πολλές φορές είχε κάνει παρόμοια καυστικά σχόλια για διάφορα θέματα.

«Μέτριος παρουσιαστής»

Η Άρια Καλύβα κλήθηκε επίσης να σχολιάσει την παρουσία του Γιάννη Τσιμιτσέλη στο τιμόνι της εκπομπής του ΣΚΑΪ “Όπου Υπάρχει Ελλάδα” και είπε χαρακτηριστικά: «Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης είναι ένας εξαίρετος ηθοποιός, αλλά και ένας μέτριος παρουσιαστής. Έχω δει την εκπομπή και αισθάνομαι πως κάποιες φορές δεν καταλαβαίνει αυτά που του λένε. Είναι μια δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν είμαστε όλοι για όλα».