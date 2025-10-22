Βανδή: Νέα αποκάλυψη προκαλεί σάλο - Πήγε και δεύτερο περιπολικό στο σημείο που έμεινε το αυτοκίνητο

Στον αέρα της εκπομπής «Το Πρωινό» βγήκε ο Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών και Υπαλλήλων Χαλκιδικής Γ. Αρχοντόπουλος προκειμένου να τοποθετηθεί για το βίντεο που έχει προκαλέσει σάλο και που δείχνει την Δέσποινα Βανδή - ύστερα από λάστιχο που έπαθε καθ' οδόν - να μεταφέρεται στην Χαλκιδική από περιπολικό. Ακόμα μια σοβαρή αποκάλυψη όμως, έφερε έντονες αντιδράσεις.

«Αυτό το οποίο εγώ γνωρίζω είναι ότι διερχόμενο περιπολικό διαπίστωσε ότι υπήρχε το συγκεκριμένο πρόβλημα, σταμάτησε στο σημείο και προφανώς είδαν ότι η κυρία που είχε το πρόβλημα ήταν η κυρία Βανδή μαζί με τους συνεργάτες της. Δόθηκε βοήθεια ώστε να τοποθετηθούν αρχικά κώνοι στο σημείο για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα. Στη συνέχεια κλήθηκε από τους συνεργάτες και η οδική βοήθεια.

Και λόγω της αναγνωρισιμότητας της κυρίας Βανδή αλλά και για να μη δημιουργηθεί οποιοδήποτε πρόβλημα με τους οδηγούς που θα χάζευαν τη διαδικασία αυτή και επειδή δεν υπήρχε και λωρίδα έκτακτης ανάγκης, άρα και κίνδυνος πρόκλησης νέου ατυχήματος, έγινε η διαδικασία ώστε να απομακρυνθεί για τρία χιλιόμετρα.

Δεν απομακρύνθηκαν όλοι οι επιβάτες, μόνο η κυρία Βανδή και ένας συνεργάτης της. Αυτό (που βλέπετε) είναι το περιπολικό που παρέλαβε τη Δέσποινα Βανδή. Υπήρχε και περιπολικό της τροχαίας το οποίο μετά παρέμεινε στο σημείο. Το διερχόμενο περιπολικό έκανε τη διαδικασία για να μπορέσει να απομακρυνθεί από το σημείο και παράλληλα ήρθε η οδική βοήθεια ώστε να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο με ασφάλεια από την οδό. Το περιπολικό μετά έμεινε ώσπου να απομακρυνθεί το αυτοκίνητο (με τη βλάβη)» είπε αρχικά ο Γ. Αρχοντόπουλος.

Και τότε ο παρουσιαστής ξέσπασε: «Δεν μπορεί η Βανδή να έχει τέτοια τύχη ώστε να περάσουν δύο περιπολικά. Να πάει να παίξει και τζόκερ. Το πρώτο περιπολικό ενημέρωσε το δεύτερο. Η εικόνα δύο περιπολικών δίπλα από ένα ατύχημα που δεν είναι και τόσο σοβαρό – ένα λάστιχο ήταν – που όλως τυχαίως είναι ένας επώνυμος εκεί και το ένα περιπολικό απομακρύνει μόνο την κυρία Βανδή και τον ένα συνεργάτη και όχι τους άλλους δύο, είναι μία εικόνα προβληματική. Η συγκεκριμένη εικόνα. Δεν μιλάω για το σύνολο της αστυνομίας. Υπήρχε και δεύτερο περιπολικό. Τώρα καταλάβαμε τι έλεγε στο βίντεο “ήρθαν να μας σώσουν”».