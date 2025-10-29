Βασίλης Μπισμπίκης: «Δεν είμαι άγιος, δεν θέλω να έχω την ταμπέλα του καλού παιδιού»

Ο Βασίλης Μπισμπίκης θα υποδυθεί έναν τοκογλύφο στη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα» που θα δούμε σύντομα στους κινηματογράφους. Ο ηθοποιός μίλησε για τον ρόλο του, αλλά και τον χαρακτήρα του στη LIFO και ήταν άκρως αποκαλυπτικός. «Όλοι μέσα μας έχουμε όλες τις εκδοχές των συναισθημάτων και των προθέσεων που μπορεί να έχει ένας ρόλος. Η εξάσκηση, αυτό που έπρεπε να γίνει στις πρόβες ήταν να βρω εγώ τις δικές μου εκδοχές που θα ταίριαζαν πάνω σε αυτόν τον ρόλο.

«Όλοι εν δυνάμει μπορεί να κάνουμε πράγματα που να μην είναι ηθικά»

Όλα τα έχουμε μέσα μας και μίσος και κακία και μικροπρέπεια. Ο ηθοποιός οφείλει να τα βγάλει έξω και να τα ταιριάξει σε έναν ρόλο, σε κλίμακα όμως. Φονιάς μπορεί να μην είσαι, αλλά το μίσος για κάτι που μπορεί να έχεις στη ζωή σου φτάνει για να κάνεις φόνο σκηνικό, αν το βγάλεις, αν το αναπαράξεις, αν το εκθέσεις στον κόσμο σαν εκδοχή του εαυτού σου. Δεν θα μπορούσα να παίξω έναν ρόλο που μέσα μου πιστεύω ότι έχει άδικο.

Κανείς δεν είναι άγιος, ούτε εγώ είμαι. Δεν χαρακτήρισα ποτέ τον εαυτό μου έτσι, ούτε θέλω να έχω πάνω μου την ταμπέλα του καλού παιδιού ή του άγιου. Όλοι εν δυνάμει μπορεί να κάνουμε πράγματα που να μην είναι ηθικά», πρόσθεσε σχολιάζοντας ακόμη έναν αντιφατικό χαρακτήρα που καλείται να ερμηνεύσει.

Αποσυμπίεση με τη Δέσποινα

Ο Βασίλης Μπισμπίκης και η Δέσποινα Βανδή εκμεταλλεύτηκαν την αργία της 28ης Οκτωβρίου και απόδρασαν στην Ιταλία για να γιορτάσουν τα γενέθλιά του. Αυτό το μικρό ταξίδι που οργάνωσαν στη Ρώμη στάθηκε η αφορμή για να μείνουν μακριά από όλους και από όλα και να ξεκουραστούν αφού το τελευταίο διάστημα είχαν πέσει πάνω τους πολύ έντονα τα αρνητικά φώτα της δημοσιότητας.