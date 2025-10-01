Βασίλης Μπισμπίκης: Κατάθεση με περισσότερα ερωτήματα παρά απαντήσεις για το τροχαίο στη Φιλοθέη

Η κατάθεση του Βασίλη Μπισμπίκη για το τροχαίο στη Φιλοθέη μόνο ξεκάθαρη δεν είναι. Αντί για απαντήσεις, αφήνει πίσω της σκιές, αντιφάσεις και ερωτηματικά.

Το μεγάλο τζιπ που οδηγούσε προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, γκρέμισε μαντρότοιχο και προκάλεσε πανικό στη γειτονιά. Οι κάτοικοι μιλούν για εκκωφαντικό θόρυβο, τόσο δυνατό που κάποιοι νόμιζαν ότι έγινε σεισμός.

«Άφησα τα στοιχεία μου»

Ο ηθοποιός υποστήριξε ότι δεν βρήκε κανέναν παρόντα και άφησε τα στοιχεία του πάνω σε αυτοκίνητο, γραμμένα… σε διαφημιστικό φυλλάδιο. Όπως είπε, λίγες ώρες αργότερα –αφού είχε ήδη κοιμηθεί– ζήτησε από συνεργάτιδά του να ενημερώσει το Αστυνομικό Τμήμα Φιλοθέης.

Αντιφάσεις και κενά

Οι αστυνομικοί, όμως, δεν βρήκαν κανένα σημείωμα. Γι’ αυτό και χρειάστηκε πολύωρη έρευνα μέσω καμερών για να βρεθεί ο οδηγός. «Δεν υπήρχε τίποτα πάνω στα αυτοκίνητά μας», λένε οι ιδιοκτήτες.

Το κρίσιμο ερώτημα: γιατί ο ηθοποιός εγκατέλειψε το σημείο; Σύμφωνα με την ίδια του την αφήγηση, προκάλεσε ζημιές, άφησε «σημείωμα» και έφυγε να κοιμηθεί, χωρίς να καλέσει άμεσα την Τροχαία. Πράξη που ισοδυναμεί με εγκατάλειψη.

Η επόμενη μέρα και η τηλεοπτική εμφάνιση

Την επόμενη μέρα, ενώ βρισκόταν στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, η συνεργάτιδά του κάλεσε στο αστυνομικό τμήμα. Όχι όμως το «100», όπως της είχε συσταθεί. Ο αξιωματικός υπηρεσίας θυμάται ότι η ίδια μίλησε για «μικρές υλικές ζημιές κατά το ξεπαρκάρισμα» και τίποτα για τρία αυτοκίνητα, μάντρες και δέντρα.

Η δικαστική συνέχεια

Όλες αυτές οι αντιφάσεις αναμένεται να βρεθούν στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. Ο Βασίλης Μπισμπίκης θα λογοδοτήσει στις 8 Οκτωβρίου, οπότε και θα κληθεί να απαντήσει σε όλα τα καυτά ερωτήματα που μένουν ανοιχτά.