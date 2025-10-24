Δέσποινα Βανδή: Η στήριξη στον Βασίλη Μπισμπίκη μετά τις περιπέτειές τους με την αστυνομία

Η φετινή σεζόν δεν ξεκίνησε καλά για το διάσημο ζευγάρι της σοουμπίζ. Πρώτα ήταν ο Βασίλης Μπισμπίκης που τράκαρε με πολλά αυτοκίνητα στη Φιλοθέη προκαλώντας μεγάλες υλικές ζημιές και μετά ήταν το περιστατικό που είδε το φως της δημοσιότητας με το περιπολικό στη Θεσσαλονίκη που μετέφερε τη Δέσποινα Βανδή σε ασφαλές μέρος μετά από το σκασμένο λάστιχο που είχε το όχημά της.

Πιστεύουν ή δεν πιστεύουν στο κακό το μάτι, κάποιος είναι σαν να τους έχει βάλει στο στόχαστρο. Παρόλα αυτά, η Βανδή σκίζει στις εμφανίσεις της σε νυχτερινό κέντρο της συμπρωτεύουσας, ενώ ο Μπισμπίκης επέστρεψε στο θεατρικό σανίδι με την παράσταση «Άνθρωποι και ποντίκια» που ανεβαίνει στον Τεχνοχώρο Cartel στο Αιγάλεω.

«Είμαι εδώ για σένα»

Στην πρεμιέρα του έργου, το βράδυ της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, δεν θα μπορούσε να μην παραβρεθεί η Δέσποινα και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά και έμπρακτα να δείξει τη στήριξή της στον άνθρωπο που έχει επιλέξει να στέκεται δίπλα της.

Το έργο του Τζον Στάινμπεκ μιλάει για την προσπάθεια του ανθρώπου για επιβίωση και την ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο. Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο εργάτες, ο Βασίλης και ο Λένος, που προσπαθούν να σταθούν όρθιοι σε έναν κόσμο που καταρρέει. Μέσα από τη σχέση τους, αναδύεται η δύναμη της φιλίας, η ελπίδα, και ταυτόχρονα η βία του ρατσισμού, της κοινωνικής περιθωριοποίησης και της οικονομικής εξαθλίωσης.