Ένοχος ο Μπισμπίκης για το τροχαίο στη Φιλοθέη: 7.000 ευρώ πρόστιμο -«Ήπια μόνο μια τσικουδιά», είπε

Ένοχος κρίθηκε ο Βασίλης Μπισμπίκης για εγκατάλειψη οχημάτων με βάση τον ΚΟΚ για το τροχαίο που προκάλεσε πολλαπλές ζημιές σε αυτοκίνητα στη Φιλοθέη. Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών τον καταδίκασε μόνο σε χρηματική ποινή 7.000 ευρώ, με την έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

«Ήμουν σε ένα κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση. Πριν φύγω να πάω στο σπίτι έγινε το ατύχημα. Καθώς έστριψα είναι πολύ στενός δρόμος, βρήκε από δεξιά από κακό ελιγμό δικό μου».

Προεδρος: Τρέχατε;

Μπισμπίκης: Δε γίνεται πας με 20 εκεί. Χτύπησα στραβά, πήρα δύο αυτοκίνητα και τη μάντρα. Κατέβηκα, είδα τι είχε συμβεί, ότι δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος. Έψαξα να βρω ένα χαρτί , βρήκα ένα κίτρινο διαφημιστικό φυλλάδιο. Έγραψα το τηλέφωνό μου μου και έφυγα. Πάω σπίτι, κοιμάμαι και μόλις σηκώνομαι στις 12.30 πήρα τηλέφωνο τη συνεργάτιδα μου. Ήθελα να το διαχειριστώ θεσμικά... Της είπα να πάρει τηλέφωνο το τμήμα Φιλοθέης να ειδοποιήσει ότι χτύπησα και να δώσει το τηλέφωνο μου για να με βρουν. Μετά την εκπομπή πήρα και ασφαλιστική εταιρία, έγινε η καταγραφή και ήμουν σε αναμονή να με ειδοποιήσουν ότι χτύπησα τα αυτοκίνητα.

Πρ: Είχατε πιει;

Μπ: Όχι μόνο μια τσικουδιά.

Πρ: Μόνο;

Μπ: Δεν χρειάζομαι για να κάνω κέφι να πιω , χόρευα, γλεντούσα...

Πρ: Γιατί δεν πήγατε το πρωί έστω στο σημείο να βρείτε τους κατοίκους;

Μπ: Μα πήρα την αστυνομία! Στο μυαλό μου νόμιζα ότι έκανα τα πάντα, πήρα αστυνομία πήρα ασφαλιστική... Που να φανταστώ ότι η Φιλοθέη δεν θα έπαιρνε την τροχαία.

Πρ: Ναι αλλά όταν χτυπάμε αμάξια ενημερώνουμε.

Μπ: Το καταλαβαίνω , σας λέω πως το σκέφτομαι. Δεν το απέφυγα, δεν απέφυγα τους ανθρώπους.

Εισαγγελέας: Την άλλη μέρα γιατί δεν πήγατε στο σημείο να τους βρείτε;

Μπ: Ήθελα να το χειριστώ θεσμικά , υπηρεσιακά

Εισαγγελεας: Τι σημαίνει αυτό το υπηρεσιακά; Είστε δημόσιος υπάλληλος;

Μπ: Όχι να κάνω τις ενέργειες που έπρεπε να κάνω.

Εισ: Και γιατί δεν της κάνατε. Πρώτη φορά έχετε τροχαίο;

Μπ: Ναι πρώτη φορά.

Εισ: Δεν ξέρετε ότι καλούμε την τροχαία και δεν φεύγουμε;

Μπ: Ναι το ξέρω και σας είπα ότι δεν ήθελα να γίνει όλο αυτό με τα μέσα και τα κανάλια. Περίμενα ότι θα ειδοποιηθούν οι άνθρωποι και θα τελειώσει όλο.

Εισ: Μα δεν ειδοποιήθηκαν.

Μπ: Ειδοποίησα την αστυνομία.

Εισ: Η μάρτυρας σας δεν έδωσε καν τη διεύθυνση κύριε κατηγορούμενε!

Μπ: Περίμενα ότι η αστυνομία θα ειδοποιήσει τους κατοίκους.

Ενοχή πρότεινε και η εισαγγελέας

Την ενοχή του κατηγορούμενου πρότεινε και η εισαγγελέας της έδρας:

«Από τη διαδικασία προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το αδίκημα της μη συμμόρφωσης οδηγού.... Αν και προκάλεσε τροχαίο ατύχημα, δεν ειδοποίησε την στιγμή εκείνη, ούτε τα κουδούνια χτύπησε, ούτε στο σημείο παρέμεινε, ούτε περίμενε, ούτε κάλεσε την τροχαία η την αστυνομία, παρά μόνο μέσω της συνεργατιδός του ειδοποίησε αορίστως για ένα τροχαίο ατύχημα. Την Κυριακή που εντοπίστηκε είχε παρέλθει το 24ωρο που προβλέπει ο νόμος για την ειδοποίηση.

Ως μάρτυρας στο δικαστήριο κατέθεσε η συνεργάτιδα του:

«Μου είπε ότι τράκαρε το μεσημέρι του Σαββάτου, με παρακάλεσε να καλέσω στο ΑΤ Φιλοθέης και να ενημερώσω ότι είναι ο οδηγός. Πήρα στο ΑΤ, μίλησα με ένα κύριο, δε ζήτησα το όνομα του, του είπα ότι ο κ. Μπισμπίκης έχει προκαλέσει ατύχημα, με ρώτησε αν κάλεσα την τροχαία, του είπα ότι δεν ξέρω αλλά αν κάποιος κάτοικος έρθει και ρωτήσει, είναι ο Μπισμπίκης. Μου είπε ότι οι ασφαλιστικές μεταξύ τους θα προχωρήσουν τις διαδικασίες. Μου είπε ότι αν καλέσω το 100 θα μπλέξω και να πάρω μόνο τις ασφαλιστικές».

Πρ: Έτσι σας είπε ο αστυνομικός;

Μ: Ναι. Μίλησα το απόγευμα με Μπισμπίκη, του είπα ότι ενημέρωσα το ΑΤ Φιλοθέης και να μιλήσει με ασφαλιστική.

Ζήτησε αναβολή

Ο συνήγορος του ηθοποιού ζήτησε αναβολή της δίκης για να κληθεί ο εν λόγω αξιωματικός υπηρεσίας του ΑΤ Φιλοθέης, αίτημα που απερρίφθη από το δικαστήριο.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν ως μάρτυρες οι τρεις παθόντες

«Το αυτοκίνητο ήταν στο πάρκινγκ, προφανώς μπήκε μέσα στο πάρκινγκ, κατάφερε να βγει, έριξε τον μαντρότοιχο και εγκατέλειψε. Εμάς μας χτύπησε ένας γείτονας το κουδούνι και μας είπε να κατεβούμε να δούμε το αυτοκίνητο, μέχρι τότε δεν είχαμε αντιληφθεί κάτι. Αφού καταθέσαμε, το βράδυ της Κυριακής μάθαμε το όνομα του και μας είπαν ότι μπορούμε να του μιλήσουμε. Ήθελα να τον δω να μάθω γιατί δεν μας ενημέρωσε εκείνη τη στιγμή και μου είπε ότι δεν έμεινε γιατί πανικοβλήθηκε», ανέφερε μια μάρτυρας.