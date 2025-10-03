Στη Φιλοθέη ξανά ο Βασίλης Μπισμπίκης: Κέρασε γλυκά τους κατοίκους και απολογήθηκε για την αναστάτωση

Ο ηθοποιός Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στη Φιλοθέη, όπου συναντήθηκε με τους κατοίκους που υπέστησαν ζημιές από το τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε.

Με μια συμβολική κίνηση, προσέφερε γλυκά, χτύπησε κουδούνια και μίλησε προσωπικά με τους ανθρώπους της γειτονιάς, ζητώντας συγγνώμη για την αναστάτωση. Παράλληλα τους προσκάλεσε στη θεατρική παράσταση που πρωταγωνιστεί και τους διαβεβαίωσε πως όσες ζημιές δεν καλύψει η ασφαλιστική του, θα την πληρώσει ο ίδιος.

Οι κάτοικοι αποδέχθηκαν τη συγγνώμη του ηθοποιού και χαρακτήρισαν θετική την πρωτοβουλία του, αν και τόνισαν ότι θα ήταν προτιμότερο να είχε γίνει άμεσα, την επομένη του ατυχήματος.



«Εμένα ο Βασίλης Μπισμπίκης μου είπε ότι αν η ασφαλιστική του δεν τα πληρώσει, θα τα καλύψει ο ίδιος» είπε χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής που συνομίλησε με τον Βασίλη Μπισμπίκη. «Ήρθε στο σπίτι μου και μου ζήτησε συγγνώμη ο άνθρωπος. Τι άλλο; Να τον κρεμάσουμε πια; Εντάξει. Τελείωσε αυτή η ιστορία. Ήρθε στα σπίτια μας χθες και μας ζήτησε συγγνώμη» πρόσθεσε.

«Ήρθε σπίτι μας έφερε και γλυκά. Μια χαρά ήταν. Τι να κάνουμε τώρα; Δηλαδή πραγματικά το θέμα είναι να μη συμβαίνουν τέτοια πράγματα, μέχρι εδώ εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά. Απλά έπρεπε να έχει αναλάβει τις ευθύνες του νωρίτερα, αυτό ήταν το θέμα.

«Αν είχε έρθει το Σάββατο το πρωί, ούτε εσείς θα είχατε δουλειά, ούτε θα είχε πάρει τέτοια έκταση το θέμα, αυτό ήταν το στενάχωρο. Αν είχε έρθει το Σάββατο θα είχαν λήξει όλα, θα είχαμε τελειώσει και δεν θα είχαμε ταλαιπωρηθεί, διότι για εμένα τουλάχιστον, είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα, συνεργεία να έρθουν να φτιάξουν όλο αυτό, δικαστήρια, πράγματα, δηλαδή τι να συζητάμε» ανέφερε καταληκτικά.

Το χρονικό του τροχαίου

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου, όταν ο ηθοποιός, επιστρέφοντας από διασκέδαση, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Το θηριώδες αγροτικό όχημα που οδηγούσε ο ηθοποιός προσέκρουσε σε τρία σταθμευμένα αυτοκίνητα, έπεσε πάνω σε γκαραζόπορτα και γκρέμισε μαντρότοιχο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Το απόγευμα της Κυριακής παρουσιάστηκε στην Τροχαία και αργότερα οδηγήθηκε στην Ευελπίδων, όπου του ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκατάλειψη οχήματος και μη συμμόρφωση με τον ΚΟΚ. Η δίκη του ορίστηκε για τις 8 Οκτωβρίου, οπότε ο ηθοποιός θα πρέπει να δώσει πειστικές απαντήσεις.