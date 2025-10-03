Μετά το Ψυχικό ο Μπισμπίκης στο Σύνταγμα- «Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή»

Μετά την κίνηση για «συγγνώμη» με τις επισκέψεις και τα γλυκά στο Ψυχικό, ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο Σύνταγμα στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι.

Ο γνωστός ηθοποιός, που πριν από μερικά 24ωρα είχε μία περιπέτεια όταν τράκαρε με το αυτοκίνητό του τρία αυτοκίνητα και έριξε μία γκαραζόπορτα στη Φιλοθέη, επέλεξε να βρεθεί δίπλα στον απεργό πείνας, του οποίου η υγεία επιδεινώνεται.

Ο Βασίλης Μπισμπίκης βρέθηκε στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι και εξέφρασε τη στήριξή του στον αγώνα του. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες του flash.gr, ο γνωστός ηθοποιός (και σκηνοθέτης) συνομίλησε λίγη ώρα μαζί του. Ο Πάνος Ρούτσι, που κατά τη διάρκεια των 19 ημερών της ημέρας απεργίας έχει χάσει δέκα κιλά, υποδέχθηκε με χαμόγελο τη στήριξη του ηθοποιού σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη στιγμή.

«Ο Πάνος Ρούτσι ήθελε να δει εμένα και τη Δέσποινα Βανδή. Η Δέσποινα είναι στη Θεσσαλονίκη. Το λιγότερο που είχα να κάνω ήταν να έρθω να συμπαρασταθώ και να δω αυτό τον άνθρωπο που διεκδικεί το αυτονόητο, που θέλει να δει πώς πέθανε το παιδί του. Αυτό θέλω να πω τίποτα άλλο», δήλωσε ο Βασίλης Μπισμπίκης μπροστά στις κάμερες.

Ο Πάνος Ρούτσι επέστρεψε στο Σύνταγμα

Υπενθυμίζεται ότι μετά τις ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, ο Πάνος Ρούτσι επέστρεψε στο πόστο του στο Σύνταγμα, αποφασισμένος, όπως έχει επανειλημμένως δηλώσει, να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του, εμμένοντας στο αίτημά του να γίνουν και τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του, Ντένις, για να μάθει την αιτία θανάτου του.

Όπως και τις προηγούμενες ημέρες, έτσι και σήμερα, πολύς ήταν ο κόσμος που έσπευσε να πει δυο λόγια συμπαράστασης στον κ. Ρούτσι και να του σφίξει το χέρι, λέγοντάς του να μείνει δυνατός μέχρι να δικαιωθεί.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο σημείο παραμένει σε ετοιμότητα ασθενοφόρο, προκειμένου να επέμβει αν και εφόσον χρειαστεί.

Η κάμερα του flash.gr και ο Γιάννης Κέμμος ήταν εκεί:

Τον απεργό πείνας επισκέφθηκε και ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, Απόστολος Κακλαμάνης και είχε συνομιλία μαζί του.

Αρνείται τη νοσηλεία - Η ανακοίνωση των γιατρών

Νωρίτερα, οι γιατροί που παρακολουθούν τον κ. Ρούτσι, εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων που του έγιναν. Σύμφωνα με τους γιατρούς, έχει χάσει 10 κιλά σωματικού βάρους, ενώ οι αιματολογικές έδειξαν στοιχεία που παραπέμπουν σε ασιτία. Οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, με τον ίδιο όμως να αρνείται να νοσηλευτεί και να δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση των γιατρών αναφέρεται:

«Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων γιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας. Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.



Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.



Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.



Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.



Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του».