Αρνείται νοσηλεία ο Πάνος Ρούτσι - Η ανακοίνωση των γιατρών: Έχει χάσει 10 κιλά, κίνδυνος επιπλοκών

Στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής (3/10) ο Πάνος Ρούτσι, για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις.

Ο Πάνος Ρούτσι διανύει τη 19η ημέρα απεργίας πείνας, με αίτημά του να γίνει εκταφή του γιου του Ντένις, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Στο Γενικό Κρατικό ο Πάνος Ρούτσι μετέβη με ταξί, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του, η οποία βρίσκεται συνεχώς στο πλευρό του.

Παρά την εξασθένιση της υγείας του, ο πατέρας του αδικοχαμένου Ντένις εξακολουθεί να πίνει μόνο νερό, χαμομήλι και ηλεκτρολύτες.

Λίγο πριν τις 11:30 το πρωί, οι γιατροί που τον παρακολουθούν εξέδωσαν ανακοίνωση, με την οποία ενημέρωσαν για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Σύμφωνα με τους γιατρούς, ο Πάνος Ρούτσι έχει χάσει 10 κιλά σωματικού βάρους, ενώ οι αιματολογικές έδειξαν στοιχεία που παραπέμπουν σε ασιτία. Αξίζει να σημειωθεί πως οι γιατροί τού συνέστησαν να παραμείνει στο νοσοκομείο, με τον ίδιο όμως να αρνείται να νοσηλευτεί και να δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του.

Η ανακοίνωση των γιατρών για τον Πάνο Ρούτσι

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση των γιατρών αναφέρεται:

«Ο κ. Ρούτσι που παρακολουθείται καθημερινά από ομάδα αλληλέγγυων γιατρών, έχει ατομικό αναμνηστικό υπερτάσεως, καρδιακής αρρυθμίας, περιφερικής αγγειοπάθειας, δυσλιπιδαιμίας, υπνικής άπνοιας και γαστρίτιδας και εξετάστηκε σήμερα στο Τμήμα Επειγόντων του Κρατικού Νικαίας. Τις προηγούμενες ημέρες εμφανίζει εντονότατη καταβολή, υπνηλία καθώς επίσης οριακά και ανατασσόμενα υπογλυκαιμικά επεισόδια και αιμωδίες κάτω άκρων.

Κατά την αντικειμενική εξέταση εμφανίζει ήπιο οίδημα κάτω άκρων, ορθοστατική υπόταση και ταχυκαρδία κατά την έγερση. Η εκτίμηση από καρδιολόγο δεν ανέδειξε κάποια παθολογία.

Έχει συνολικά απωλέσει 10 κιλά σωματικού βάρους που αντιστοιχεί στο 8,9% του αρχικού του σωματικού βάρους. Από τον αιματολογικό έλεγχο σημειώνεται χαμηλή τιμή ουρίας ορού και χαμηλή αλκαλική φωσφατάση ορού, συμβατές με ασιτία.

Ο κ. Ρούτσι, όντας ήδη στην 19η ημέρα απεργίας πείνας, συνεχίζει να έχει αυξημένο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές. Το γεγονός ότι η κατάσταση της υγείας του όταν ξεκίνησε ήταν ήδη βεβαρημένη, και το ότι παραμένει σε ανοιχτό χώρο, λειτουργεί αθροιστικά.

Δεδομένου ότι το αίτημά του για εκταφή του γιου του, ταυτοποίηση αλλά και βιοχημικές-τοξικολογικές εξετάσεις είναι απολύτως νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο, καλούμε την Κυβέρνηση, τις δικαστικές αρχές και όλους τους αρμόδιους παράγοντες να ικανοποιήσουν το αίτημά του όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ο κ. Ρούτσι δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να σταματήσει την αποχή από τη σίτιση, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτημά του αυτό. Επίσης αρνείται να νοσηλευτεί. Κάνουμε έκκληση για την πλήρη ικανοποίηση των αιτημάτων του».