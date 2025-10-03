Γιατί η εισαγγελέας αρνείται τοξικολογικές εξετάσεις στον Ρούτσι - Επιμένει ο πατέρας του Ντένις

Η υπόθεση του Πάνου Ρούτσι συνεχίζει να συγκινεί και να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς ο πατέρας του Ντένις, ενός από τα θύματα της τραγωδίας στα Τέμπη, παραμένει σταθερός στο αίτημά του για πλήρη διερεύνηση των αιτίων θανάτου.

Ο Πάνος Ρούτσι έχει ξεκινήσει απεργία πείνας, ζητώντας την εκταφή της σορού του παιδιού του και τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων. Όπως δηλώνει, στόχος του είναι να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και να μην μείνουν αναπάντητα ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας έκανε δεκτό το αίτημα εκταφής, όμως η άδεια περιορίστηκε αποκλειστικά στην ταυτοποίηση DNA. Το αίτημα για τοξικολογικές αναλύσεις δεν συμπεριλήφθηκε στην εισαγγελική παραγγελία, γεγονός που οδήγησε τον πατέρα να εντείνει τις κινητοποιήσεις του.

Γιατί το ζητά;

Ο Πάνος Ρούτσι επιμένει ότι μόνο μέσα από έναν πλήρη τοξικολογικό έλεγχο θα υπάρξει ολοκληρωμένη εικόνα για τον θάνατο του γιου του. Θέλει να αποκλειστεί κάθε πιθανότητα να έχουν παραλειφθεί κρίσιμα στοιχεία και να διασφαλιστεί ότι η οικογένεια θα γνωρίζει όλη την αλήθεια για τις τελευταίες στιγμές του Ντένις. Για εκείνον, η διαδικασία αυτή αποτελεί υπόθεση διαφάνειας και δικαιοσύνης.

Γιατί αρνείται η εισαγγελία;

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους, η εισαγγελία έκρινε ότι δεν συντρέχει δικονομική ανάγκη για τοξικολογικές εξετάσεις, αφού τα αίτια θανάτου έχουν αποδοθεί σε τραύματα από τη σύγκρουση. Επιπλέον, μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τα αποτελέσματα ενδέχεται να μην έχουν αποδεικτική αξία ή να είναι δύσκολο να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα. Για τον λόγο αυτό, η παραγγελία περιορίστηκε στην ταυτοποίηση DNA, που μπορεί να δώσει σαφή και χρήσιμα στοιχεία.

Οι λόγοι της άρνησης φαίνεται να σχετίζονται με το ότι:

Δεν υπάρχει δικονομική ανάγκη για τοξικολογικές εξετάσεις στο πλαίσιο της συγκεκριμένης έρευνας (θεωρείται πως τα αίτια θανάτου είναι ήδη σαφή – πρόσκρουση/τραυματισμός).

Μετά από τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, τα δείγματα ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστα ή τα αποτελέσματα να μην προσφέρουν χρήσιμα νέα στοιχεία.

Ο εισαγγελέας αξιολόγησε ότι μια νέα εξέταση δεν θα συνέβαλε ουσιαστικά στη δικαστική διαδικασία που είναι σε εξέλιξη.

Τι συμβαίνει συνήθως σε ανάλογες περιπτώσεις

Σε θανατηφόρα δυστυχήματα, οι ιατροδικαστικές εκθέσεις επικεντρώνονται κυρίως στα τραύματα που συνδέονται με την πρόσκρουση και την αιτία θανάτου. Τοξικολογικές εξετάσεις διατάσσονται κυρίως όταν υπάρχουν ενδείξεις ή καταγγελίες για χρήση ουσιών που θα μπορούσαν να σχετίζονται με το περιστατικό.

Όταν περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα, η εκταφή μπορεί να δώσει αποτελέσματα για ταυτοποίηση μέσω DNA, όμως οι τοξικολογικοί έλεγχοι είναι πιο δύσκολοι και συχνά δεν προσφέρουν ουσιαστικά νέα δεδομένα για τη δικαστική έρευνα.

Η συνέχεια

Ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει την απεργία πείνας «μέχρι να γίνουν όλα όπως πρέπει». Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τόσο την εξέλιξη των νομικών διαδικασιών όσο και την ανθρώπινη διάσταση ενός πατέρα που διεκδικεί απαντήσεις.