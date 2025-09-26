Η πρώτη αντίδραση του Πάνου Ρούτσι μετά το «ναι» μόνο για ταυτοποίηση: «Συνεχίζω - Μας κοροϊδεύουν»

Στάση αναμονής τηρεί ο απεργός πείνας Πάνος Ρούτσι μετά την έγκριση από την εισαγγελέα του αιτήματος εκταφής μόνο για την ταυτοποίηση της σορού του γιου του, Ντένις, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Ο ίδιος δήλωσε κατηγορηματικά ότι συνεχίζει τον αγώνα που δίνει μέχρι τέλους και πως δεν δέχεται τίποτα από όσα έχουν ακουστεί. «Συνεχίζουν να μας κοροϊδεύουν», είπε χαρακτηριστικά σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους.

Μάλιστα, όπως ανέφερε στο flash.gr και τον Γιάννη Κέμμο, αν η άδεια εκταφής δεν αφορά πέρα από την ταυτοποίηση και τις τοξικολογικές εξετάσεις για την αιτία θανάτου, δεν πρόκειται να τερματίσει την απεργία πείνας.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Κωνσταντοπούλου: «Αυτά είναι χυδαίες καταστάσεις»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, συνήγορος της οικογένειας Ρούτσι και του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως «οι άνθρωποι δεν έχουν καμία ενημέρωση, ούτε τι διατάχθηκε, ούτε αν έγιναν δεκτά όλα τα αιτήματά τους, ούτε τι παραγγελία είναι αυτή. Αυτά είναι χυδαίες καταστάσεις, επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζει ο κύριος Φλωρίδης, ο κύριος Τζαβέλλας, και όλοι αυτοί που νομίζουν ότι θα τυλίξουν σε μια κόλλα χαρτί έναν πατέρα και μια οικογένεια που δίνει αυτόν τον αγώνα, αλλά και όλες τις οικογένειες που αγωνιούν προκειμένου να υπάρξει αλήθεια και δικαιοσύνη».

Νέα κινητοποίηση συμπαράστασης την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

Η στήριξη στον Πάνο Ρούτσι, που διανύει την 12η ημέρα απεργία πείνας στο Σύνταγμα, από συλλογικότητες και απλούς πολίτες, μεγαλώνει μέρα με τη μέρα.



Αρκετοί είναι αυτοί που περνούν από το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, εκεί όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 θυμάτων μόνο και μόνο για να του σφίξουν το χέρι και να του δώσουν κουράγιο.

Πάνος Ρούτσι/Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον πατέρα του αδικοχαμένου Ντένις μπροστά από τη Βουλή, απεργούν δύο ακόμα πολίτες, ο κ. Δημήτρης από το Αίγιο και η κα. Αναστασία από την Πάτρα.

Την ίδια στιγμή η Επιτροπή Αλληλεγγύης στον Πάνο Ρούτσι καλεί σε νέα μεγάλη κινητοποίηση την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 20:30, στο Σύνταγμα.