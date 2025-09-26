Μποφίλιου και Δεληβοριάς στο πλευρό του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι - Δείτε φωτογραφίες του Flash.gr

Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου μετέβησαν στην πλατεία Συντάγματος, όπου ο Πάνος Ρούτσι πραγματοποιεί απεργία πείνας μπροστά στη Βουλή, προκειμένου να στηρίξουν δημόσια τον αγώνα του.

Οι δύο καλλιτέχνες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον χώρο των τεχνών, επισκέφτηκαν το απόγευμα της Παρασκευής το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη εκεί όπου είναι γραμμένα τα ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα για να του σφίξουν το χέρι και να του δώσουν κουράγιο.

Φωτογραφίες που εξασφάλισε το flash.gr από τη συνάντηση στην πλατεία Συντάγματος αποτυπώνουν με τον πιο εύγλωττο τρόπο τη δύναμη της ανθρώπινης συμπαράστασης. Ο Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσα Μποφίλιου εμφανίζονται να συνομιλούν με τον κ. Ρούτσι με σεβασμό και συγκίνηση, ενώ σε ένα από τα πιο φορτισμένα καρέ, η Νατάσα τον αγκαλιάζει σφιχτά – μια κίνηση γεμάτη συναίσθημα, που δείχνει ξεκάθαρα ότι σε αυτόν τον αγώνα ο κ. Ρούτσι -όπως και και κανένας συγγενής θύματος- δεν είναι μόνος.



Και οι δύο καλλιτέχνες, μάλιστα σε δηλώσεις τους, υπογράμμισαν την επείγουσα ανάγκη να αποδοθεί δικαιοσύνη για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών και τους συγγενείς τους που συνεχίζουν να παλεύουν με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Συγκεκριμένα ο Φοίβος Δεληβοριάς ανέφερε στους εκπροσώπους του Τύπου: «Ήρθαμε να συμπαρασταθούμε όπως τόσο πολύς άλλος κόσμος. Θα ήθελα να πω ότι αυτό που συνέβη σήμερα, που επιτράπηκε, που δόθηκε εντολή για την εκταφή, δεν είναι αρκετό για τον Πάνο Ρούτσι και τα αιτήματά του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εγκριθούν οι τοξικολογικές εξετάσεις για να μπορέσει όλο αυτό να μπει στη δικογραφία για να γίνει σωστά η δίκη, να μάθουν οι άνθρωποι πραγματικά τι έγινε. Να απαντηθεί το αίτημά τους που είναι ένα ερώτημα που απασχολεί όλη την κοινωνία και όλους εμάς».

Από την πλευρά της η Νατάσσα Μποφίλιου δήλωσε: «Ήρθαμε εδώ να υποστηρίξουμε, όπως όλοι οι άνθρωποι, να δείξουμε τη συμπαράστασή μας και να δώσουμε δύναμη σε αυτό τον άνθρωπο, σε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη και να τους υποσχεθούμε ότι κανένας δεν θα βρει οξυγόνο μέχρι να απαντηθούν τα ερωτήματά τους. Και μέχρι να αποδοθεί δικαιοσύνη είμαστε εδώ και θα είμαστε για όσο χρειαστεί. Και θα δίνουμε δύναμη σε αυτούς τους ανθρώπους και εμείς και όλη η κοινωνία».

Δείτε βίντεο με τις δηλώσεις τους:

O Φοίβος Δεληβοριάς και η Νατάσσα Μποφίλιου στο πλευρό του Πάνου Ρούτσι. pic.twitter.com/hayIHxvGI5 — Flash.gr (@flashgrofficial) September 26, 2025

«Δεν θέλω μόνο ταυτοποίηση της σορού, αλλά και τοξικολογικές εξετάσεις»

Υπενθυμίζεται πως η εισαγγελέας Πρωτοδικών Λάρισας ικανοποίησε τα αιτήματα εκταφής του Πάνου Ρούτσι, ενώ στη συνέχεια θα εξεταστούν και τα αιτήματα εκταφής των άλλων συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι αν και εμφανίστηκε ικανοποιημένος από αυτή την εξέλιξη, ανέφερε στο flash.gr και τον Γιάννη Κέμμο, πως αν η άδεια εκταφής δεν αφορά πέρα από την ταυτοποίηση και τις τοξικολογικές εξετάσεις για την αιτία θανάτου, δεν πρόκειται να τερματίσει την απεργία πείνας.

Δείτε φωτογραφίες που εξασφάλισε του Flash.gr:

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Φωτο: Flash.gr/Γιάννης Κέμμος